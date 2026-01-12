Coșmar nocturn pentru un tânăr din Chișinău: răpit, bătut și abandonat la marginea unui sat din r. Criuleni

Clipe de coșmar pentru un tânăr din Chișinău, după ce ar fi fost răpit, jefuit și abandonat într-o zonă forestieră din raionul Criuleni. Potrivit informațiilor publicate de Puls Media, incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă(10.01.2025) spre duminică, într-un apartament din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, unde victima ar fi fost abordată de doi indivizi necunoscuți.

Bărbatul de aproximativ 26 de ani a fost lovit, forțat să urce într-un automobil și transportat într-o fâșie forestieră din proximitatea localității Cruglic, raionul Criuleni. Acolo ar fi fost din nou agresat, deposedat de telefonul mobil și de cheile de la apartament, legat cu bandă adezivă și abandonat de atacatori.

Ulterior, victima a fost găsită și autoritățile au deschis un dosar penal în acest caz, inițiind măsuri de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.