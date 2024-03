Corjova: ”Miss Baba” la a opta ediție. Vezi cine a câștigat coronița

Femeia vârstă nu are, ci doar niște cifre adunate în actele de identitate. Acest adevăr, de mai mulți ani, îl redescoperă locuitorii s. Corjova, Criuleni, în cadrul concursului „Miss Baba”. Ziua de 7 martie 2024 nu a fost o excepție, iar primarul Gheorghe Ojog, felicitând consătencele și încurajând concurentele, cita: „Mai frumoasă decât floarea – doar Femeia poate fi,/ Mai adâncă decât marea – doar Femeia poate fi/… și mai amară ca pelinul – doar Femeia poate fi”. De data aceasta, concursul s-a desfășurat fără reprezentantele comunei înfrățite Corjova, Dubăsari, dar a fost jurizat și de oaspeți veniți din altă localitate înfrățită – Miroslava, România.

Emoțiile concurentelor și ale suporterilor făceau să le vibreze inimile în unison. Or, nu-i ușor să ieși în scenă în fața nepoților, strănepoților, copiilor, sătenilor care te cunosc în viața cotidiană altfel, decât urmează să te prezinți la concurs. Doamnele Alexandra Neamțu, Maria Florea, Natalia Dicusar, Maria Nistrean și Liuba Rebeja au început competiția cu „Prezentarea”. Alexandra Neamțu, deținătoarea titlului „Miss Baba-2022”, și-a redat biografia în versuri, iar colegele ei de scenă au prezentat ce au reușit și cu ce se mândresc. A urmat proba artistică în care doamnele au demonstrat că știu și a cânta. La tema pentru acasă au venit cu plăcinte delicioase, astfel punând juriul la grea încercare. „Moda viitorului” prezentată de concurente a ținut mai mult de grotesc, dar a amuzat spectatorii. Testul de inteligență a departajat semnificativ scorul. Dansul a fost proba decisivă și atât cei din sală, cât și juriul, au rămas impresionați cât de frumos, elegant și captivant se poate dansa la 70 de ani.

Juriul prezidat de Elena Frumosu, șefa Secției cultură și turism Criuleni, asistată de Oleg Ogor, antreprenor, Eduard Stoica, director executiv, direcția Tehnică Primaria com. Miroslava, jud. Iași, România, Frunză Florin, consilier local, Primăria Miroslava, Coțofan Ion, agent economic, consilier local, Gorceac Mihail, agent economic, consilier local, Grusca Serghei, agent economic SRL AgosGreen Green, s-a străduit să fie cât mai exigent, dar oricum, din tabelul de note a utilizat doar cele cu inscripția 4 și 5. Or, fiecare concurentă a avut puncte forte și a justificat scopul concursului că frumusețea și valoarea unei femei nu are treabă cu vârsta acesteia.

După evaluarea punctajului acumulat au fost stabilite următoarele titulaturi:

Miss Inteligența – dna Alexandra Neanțu

Miss Eleganță – Natalia Dicusar

Miss Simpatie – dna Liuba Rebeja

Miss Talent – Florea Maria

Deținătoarele lor au primit, pe lângă flori, cadouri din partea oaspeților de peste Prut și câte un premiu bănesc în valoare de 3000 de lei.

Doamna Maria Nistrean, pe care satul o cunoaște drept o bună gospodină, bucătăreasă iscusită, bunică și mamă curajoasă, a impresionat publicul și prin ținutele elegante, mișcarea scenică, simțul umorului, voce, dar și prin lejeritatea cu care a dansat diferite genuri coregrafice, de la vals la Charleston. Astfel că și-a meritat pe bune coroană de „Miss Baba” și premiul bănesc de 5000 de lei. Ulterior jurații au aflat că ea s-a avântat în concurs chiar de ziua ei de naștere, iar mulți și-au dorit ca la șaptezeci de ani să fie la fel de mobili ca ”„Miss-Baba-2024” de la Corjova.

Coborând din scenă, mi-a zis doar atât: „Am făcut-o și pe asta!”.

Apropo! Pentru doamnele și domnișoarele din Corjova au venit cu mărțișoare muzicale picii de la grădiniță „Porumbița”, viitoarele vedete: Raluca Ojog, Mădălina Zatic, Dumitrița Cîrlig, Ina Minciună, Nicoleta Rogai, ansamblurile folclorice locale “Mărgăritare basarabene”, conducător artistic Victoria Antoci, “Lăstăreii”, conducător artistic Petru Pănuță, ansamblul folcloric “Basarabia” din Criuleni, conducător artistic Elena Samoila. Ansamblul de dansuri populare „Țărăncuța” din Slobozia Dușca, conducător artistic Ruslan Sitișco, a făcut la final de program un impresionant tandem cu grupul folcloric „Ștefan Vodă”, condus de maestrul Tudor Ungureanu.

E. Chiriac