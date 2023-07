Corjova, Dubăsari, se va înfrăți cu Ocnele Mari, Vâlcea

Până la finele verii, primăria Corjova, r. Dubăsari, ar putea să mai pună la punct un acord de înfrățire cu România, de data aceasta cu primăria Ocnele Mari, jud. Vâlcea.

Lucrul asupra acordului a fost decis la 21 aprilie 2023, când majoritatea membrilor consiliului l-au împuternicit pe primar să transmita primariei orașului Ocnele Mari scrisoare de intenție privind stabilirea relațiilor de infrățire și să semneze acordul de înfrățire.

La ce etapă sunt și ce așteptări au, aflăm de la Sergiu Oprea, primarul com. Corjova, Dubăsari:

„Partea română a acceptat propunerea noastră, săptămâna ce urmează ne întâlnim cu ei să semnăm acordul de înfrățire. Dumnealor, se pare, au avut ședința consiliului local și, la fel, au acceptat. Noi demult avem relații cu ei, datrorită faptului că satul Corjova, Dubăsari, este înfrățit cu Corjova, Criuleni, și cei de la Corjova criuleneană au, la fel, acorduri de înfrățire cu primării din România. Pentru că cele două Corjove organizează anual activități culturale comune, ne-am cunoscut în acest an cu vicepreședinții câtorva județe din România, am discutat că vrem să facem o înfrățire, și avem de gând să-i invităm în vizită la 28 august, la hram. Primul acord de înfrățire l-am încheiat cu com. Ciorăști, jud. Vrancea.”

Sergiu Oprea, referindu-se la așteptări, a spus că datorită amplasării comunei în Zona de Securitate, sunt câteva probleme majore care de ani de zile nu-și găsesc soluționare. Una dintre acestea ar fi și problema calității drumurilor, pe care speră că o va urni din loc cu ajutorul și contribuția părții române.

„Suntem unica primărie din toată Moldova care se confruntă cu așa probleme, de care nu mai găsești nici într-o altă localitate. Suntem pe pământul care de facto este controlat de autoritățile nerecunoscute, iar Guvernul și Parlamentul, cu regret, nu ne atrag atenția de care avem nevoie. De aceea am decis să apelăm la România, să facem proiecte comune, să conlucrăm. Apă avem, tot avem, dar avem vreo 3-4 km de drum care necesită asfaltare. Avem pe malul Nistrului zone frumoase pe care vrem să le amenajăm să fie și de odihnă pentru locuitori. Am aplicat în acest an un proiect la Fondul de Reintegrare, pentru zona de odihnă, dar nu ne-a fost acceptat, și nu era vorba de bani mari, vreo 290 de mii de lei.” – spune Oprea.

Ocnele Mari este o localitate asezată în partea central-sudică a României, în zona Subcarpaților Vâlcii, de-alungul văii Pârâului Sărat. Asezarea se afla într-o depresiune, la o altitudine de circa 320 m, fiind străjuită de dealuri cu o altitudine între 400 si 600 m. Sub aceste dealuri se află un masiv de sare de circa 600 m grosime, care constituie principala resursă naturala a locului și care fost exploatată din cele mai vechi timpuri, dând, de altfel, și numele localității („ocnă” înseamnă „mină de sare”). Localitatea este și o stațiune balneară, ce oferă cazare cu posibilitate de tratamente în saline și ștranduri sărate.

S. Cernov