„Copiii Moldovei”: numărul copiilor născuți în Moldova continuă să scadă

Biroul Naţional de Statistică a publicat setul de infografice cu tematica ,,Copiii Moldovei în anul 2024”.

Infograficele prezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici din domeniile demografie, educaţie, familie, infracţionalitate juvenilă, protecţie socială, sănătate, cultură şi sport.

Datele statistice sunt prezentate pentru anul 2024 în comparaţie cu anii 2022 și 2023, astfel oferind o evoluție a situaţiei copiilor din Republica Moldova în această perioadă.

Potrivit datelor publicate, numărul copiilor născuți în Moldova în ultimii trei ani este în scădere. 

La 1 ianuarie 2025 în Republica Moldova erau 494 099 de copii, aceștia constituind a cincea parte din populație. 

În anul 2024 s-au născut 23 648 de copii, în 2023 – 24123, iar în 2022 – 27 018 copii. 

Cei mai puțin copii, în medie de la 7la 9 copii la 1000 de locuitori, în anul 2024, s-au născut în raioanele Rîșcani, Briceni, Ocnița, Taraclia, Basarabeasca. Cei mai mulți copii, în 2024, în medie de la 11,6-11,7 la 100 de locuitori s-au născut în raionul Ungheni. Ceva mai puțini – 11,1 – 11,5 copii la 1000 de locuitori, s-au născut în raioanele cantemir, Ștefan Vodă, Hâncești, Nisporeni, Orhei, Telenești, Șoldănești. 

Setul de infografice a fost realizat în cadrul parteneriatului dintre Biroul Național de Statistică și UNICEF:

