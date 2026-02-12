CriuleniSocial

Cooperare pentru siguranța cetățenilor, la Slobozia Dușca

Mai multe gospodării din satul Slobozia-Dușca, r. Criuleni, au fost vizitate, pe parcursul zilei de 12 februarie, de către angajații Secției Situații Excepționale Criuleni, însoțiți de asistenta socială comunitară, cu scopul de a li se monta detectoare de fum în încăperile în care au dispozitive de încălzit și sobe.

După cum ne-a informat SSE Criuleni, aparatele necesare au fost procurate de către APL Slobozia Dușca, ca răspuns la demersurile înaintate către aceasta, în contextul informării permanente a populației și autorităților  despre regulile de protejare împotriva incendiilor și monitorizarea respectării acestora. Detectoarele de fum pot a oferi un plus de siguranță celor mai vulnerabili locuitori ai satului, în special persoanelor în etate singuratice.

Secretara consiliului local Slobozia-Dușca, Angela Boșcanean confirmă că primăria a achiziționat 15 detectoare de fum pe care angajații IGSU le-au instalat în casele a 14 familii, prețul fiecărui dispozitiv fiind de aproximativ 200 de lei.

„Dispozitivele permit avertizarea timpurie în caz de incendiu (n.r. – emit un sunet strident în caz de apariția fumului în încăpere), oferind timp prețios pentru evacuare și intervenție. SSE Criuleni își reafirmă angajamentul de a continua acțiunile de prevenire și protecție a populației, în special a categoriilor social vulnerabile, prin colaborare activă cu autoritățile publice locale și comunitate. Sperăm ca acțiunea de astăzi să fie un model care îl vor urma și celelalte localități. Prevenirea salvează vieți!”, se arată în comunicatul SSE Criuleni.

