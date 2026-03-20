Control la Coșnița și Pîrîta, privind exploatarea zăcămintelor minerale

La 19 martie, Cancelaria de Stat a organizat o ședință de lucru privind carierele Coșnița-Pîrîta. Scopul ședinței, comunică Primăria Coșnița pe pagina oficială, a fost analiza celor două cazuri și găsirea soluțiilor. Ședința a fost organizată urmare a unei petiții colective a locuitorilor și consilierilor locali, inclusiv a veteranilor războiului din 1992, din comuna Coșnița și satul Pîrîta, adresate la 20 februarie 2026 către Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, în care au cerut soluționarea problemei exploatării resurselor minerale din apropierea satelor respective, pe care petiționarii le consideră ilegale.

Ședința a fost convocată de către Alexandru Iacub, Secretarul general adjunct al Guvernului, care a invitat și reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenției de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, Biroului Politici de Reintegrare și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat.

În urma discuțiilor a fost dispusă stoparea, pe 10 zile, a lucrărilor de decopertare a solului pentru carierele noi de la Coșnița și Pîrîta și revizuirea tuturor documentelor din dosarele depuse pentru începerea exploatărilor.

Cu două zile mai devreme, Olga Ursu, deputata în Parlamentul Republicii Moldova din partea blocului Alternativa a vizitat r. Dubăsari și a semnalat pe pagina sa de Facebook că săpăturile se desfășoară chiar dacă consiliile locale nu au emis decizii de schimbare a destinației terenurilor din agricole în terenul pentru exploatări miniere.

Anterior atât locuitorii satului Pîrîta, cât și cei ai comunei Coșnița au pledat împotriva acestor exploatări miniere, despre care spun că le-ar afecta modul de viață și mediul.