Controale stricte și toleranță zero pentru comercianții online care încalcă regulile privind datele personale

Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) a emis o avertizare oficială adresată tuturor operatorilor de comerț electronic, anunțând intensificarea controalelor privind modul în care sunt colectate și utilizate datele cu caracter personal ale utilizatorilor. Instituția transmite că respectarea normelor de confidențialitate nu mai reprezintă doar o obligație formală, ci o condiție esențială pentru menținerea activității pe piață.

Semnalul vine în contextul unor acțiuni recente la nivelul Uniunii Europene împotriva platformelor digitale de mari dimensiuni. Autoritatea franceză pentru protecția datelor (CNIL) a sancționat compania Shein cu o amendă de 150 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind cookie-urile, după ce ar fi colectat informații fără consimțământul utilizatorilor și ar fi ignorat opțiunea de refuz. De asemenea, la 17 februarie 2026, Comisia Europeană a deschis o procedură oficială în baza Digital Services Act, vizând posibile practici precum design considerat adictiv, lipsă de transparență a sistemelor de recomandare și comercializarea unor produse susceptibile să pună în pericol minorii.

CNPC atrage atenția că și comercianții locali vor fi monitorizați pentru utilizarea așa-numitelor „dark patterns”, interfețe concepute pentru a influența utilizatorii să accepte urmărirea datelor. Potrivit instituției, sunt interzise activarea cookie-urilor publicitare înainte de consimțământ explicit, ascunderea opțiunii de refuz sau impunerea unor pași suplimentari pentru dezactivarea monitorizării, precum și profilarea algoritmică fără posibilitatea clară de opt-out.

Autoritatea subliniază că nerespectarea cerințelor legale privind prelucrarea datelor personale poate atrage amenzi de până la 15.000 de lei pentru persoane juridice, precum și suspendarea dreptului de desfășurare a activității pentru o perioadă cuprinsă între trei luni și un an. Reprezentanții CNPC avertizează că, dincolo de sancțiuni, reputația comercială poate fi grav afectată, motiv pentru care operatorii sunt îndemnați să își revizuiască de urgență site-urile și politicile de confidențialitate.