Controale fiscale intensificate în ianuarie 2026: Serviciul Fiscal de Stat vizează domeniile cu risc sporit

Serviciul Fiscal de Stat anunță intensificarea controalelor fiscale operative în luna ianuarie 2026, în contextul eforturilor continue de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.

Potrivit autorității fiscale, acțiunile de control se vor desfășura prin metoda verificării operative și vor viza, cu prioritate, comerțul cu amănuntul al mărfurilor, produselor și materialelor, comerțul cu articole din metale prețioase, comercializarea produselor din tutun, transportul rutier de pasageri, inclusiv serviciile de taxi, precum și activitățile de comerț și prestări de servicii ilicite desfășurate prin intermediul platformelor online.

Totodată, sub incidența controalelor vor intra și contribuabilii care au fost monitorizați în cadrul Programului de Conformare în perioada 2024-2025. Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat precizează că verificările vor fi efectuate și ca urmare a petițiilor, sesizărilor, reclamațiilor sau informațiilor apărute în mass-media și alte surse publice, în special în cazul activităților ce prezintă riscuri ridicate de neconformare fiscală.

Scopul principal al acestor controale este asigurarea respectării regulilor fiscale și menținerea unui climat concurențial echitabil în economie. Autoritatea fiscală pune accent pe eliberarea bonurilor fiscale la încasările cu numerar, declararea tuturor veniturilor realizate și deținerea documentelor care atestă proveniența legală a mărfurilor.

Controalele vor fi planificate în baza analizei riscurilor de neconformare fiscală și se vor desfășura inopinat, la locul desfășurării activității economice, cu un accent sporit pe domeniile considerate vulnerabile, precum comerțul cu amănuntul, prestarea serviciilor și activitățile sezoniere.