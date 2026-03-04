Continuă să scadă indicii demografici în r. Criuleni, dar a crescut salariul și investițiile

Direcția pentru Statistică a r. Criuleni a publicat datele privind activitatea socio-economică a raionului Criuleni pentru anul 2025, însumând și datele din trimestrul patru al anului.

Conform datelor din nota informativă, au fost analizate evoluția demografică, ocuparea forței de muncă, transportul mărfurilor și a călătorilor, câștigul salariale și alte date din domeniul economic și social.

Potrivit statisticilor, raionul Criuleni a înregistrat, în ianuarie – decembrie 2025, o scădere a natalității (cu 16,5%), mortalității (cu 4,8%), nuptialității (numărul de căsătorii) (cu 3,7 %) și a divortialității (cu 0,5%), toate în comparație cu perioada analogică a anului precedent, 2024.

Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului Criuleni, la 31 decembrie 2025, a constituit 234 persoane, micșorându-se cu 19,5 % comparativ cu 31 decembrie 2024. Numărul șomerilor aflați la evidență la 30 septembrie 2025 a fost de 162 persoane.

Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de raport au însumat 495897,6 mii lei, majorându-se cu 118.7% față de ianuarie-decembrie 2024. Sursa principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 68.7%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier în ianuarie – decembrie 2025 a însumat 8123,8 mii tone-km, cu 75.8% mai puțin decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier a constituit 102,1 mii tone, majorându-se cu 184,3% comparativ cu ianuarie- decembrie 2024.

Numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a fost de 440,7 mii, micșorându-se cu 72.3% față de aceeași perioadă a anului trecut, când a fost 609,7 mii.

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2024 a fost de 14 939.9 lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 89,1 %.

De notat, că același indicator, dar la nivel de republică, arată un câștig salarial mediu lunar nominal brut de 16355,1 lei.

În Republica Moldova, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar, în trimestrul IV 2025, s-au înregistrat în activitățile:

informații și comunicații – 37144,2 lei;

activități financiare și de asigurări – 30146,2 lei;

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 25405,2 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar în aceeași perioadă s-au înregistrat în: