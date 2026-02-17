Economic

Contabilii sunt invitați la instruiri

 Graficul seminarelor de instruire cu participarea contribuabililor, organizate de către Direcțiile deservire fiscală, în cadrul cărora vor fi abordate mai multe tematici, a fost publicat.

Serviciul Fiscal de stat propune următoarele instruiri :

      Modificările operate în legislația fiscală în contextul Politicii fiscale pentru anul 2026

      Modul de calculare, achitare și declarare  a Taxei pe valoarea adăugată. Taxarea inversă cu TVA

      Modul de calculare, achitare și declarare  a impozitului pe venit la sursa de plată, a contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală în anul 2026

      Determinarea și raportarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală a anului 2025, de către persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător.

Toate seminarele sunt gratuite și vor avea loc în regim mixt (format fizic și online).

Vă puteți înregistra la oricare seminar indiferent de raza de deservire.

Accesați link-ul: www.sfs.md/ro/seminare, să alegeți seminarul/seminarele la care doriți să participați și să completați formularul de înregistrare cu datele de contact solicitate.  

Autoritatea fiscală încurajează contribuabilii să propună tematici pentru seminarele ce urmează a fi organizate, prin accesarea compartimentului „Seminare” de pe pagina-web www.sfs.md și utilizarea funcționalului „Propuneți tema”.

De asemenea, SFS informează  că, înregistrările video ale seminarelor organizate de către Serviciul Fiscal de Stat pot fi vizualizate pe canalul de Youtube al autorității, unde sunt publicate și alte materiale video relevante pentru contribuabili.

