Consumul de electricitate crește puternic la început de 2026

Consumul de energie electrică în rețelele gestionate de Premier Energy Distribution a înregistrat o creștere semnificativă la începutul anului 2026, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării intense a sistemelor electrice de încălzire. Datele aferente lunii ianuarie și primelor 24 de zile din februarie indică o majorare consistentă atât a consumului total, cât și a valorilor de vârf, comparativ cu perioadele similare din anii anteriori.

În prima lună a anului, consumul total a atins 365.246 MWh, cu aproximativ 17,6% mai mult decât în ianuarie 2025 și cu aproape 15% peste nivelul din ianuarie 2024. Totodată, au fost consemnate cele mai ridicate valori ale consumului maxim din ultimii ani: un vârf zilnic de 13.217 MWh și un vârf orar de 680 MWh.

Potrivit datelor operatorului, solicitarea rețelei a fost deosebit de intensă în intervalele de seară, când consumul casnic a crescut considerabil din cauza folosirii aparatelor electrice pentru încălzire.

În primele 24 de zile din februarie 2026, consumul total a ajuns la 276.291 MWh, depășind nivelul de 257.826 MWh din aceeași perioadă a anului trecut și fiind mult peste valoarea de 227.561 MWh consemnată în februarie 2024. Și în această perioadă au fost înregistrate valori ridicate ale sarcinii maxime: 12.884 MWh consum maxim zilnic și 646 MWh consum maxim orar.

Ritmul actual indică posibilitatea ca februarie 2026 să se încheie cu un consum total superior anilor precedenți, dacă trendul se menține până la finalul lunii.

Creșterea simultană a consumului total și a vârfurilor de sarcină pune presiune suplimentară asupra infrastructurii de distribuție. În aceste condiții, echilibrul dintre cerere și capacitatea tehnică a rețelei devine un factor esențial pentru menținerea stabilității sistemului energetic.

Premier Energy Distribution îndeamnă consumatorii să utilizeze energia electrică în mod

responsabil, în special în intervalele de vârf 18:00-22:00:

evitați folosirea simultană a aparatelor cu consum mare;

utilizați echipamente eficiente din punct de vedere energetic;

reglați și setați o temperatură optimă a sistemelor electrice de încălzire;

reduceți consumul inutil de energie.

Specialiștii subliniază că un comportament de consum echilibrat contribuie la stabilitatea rețelei și la utilizarea eficientă a resurselor energetice, mai ales în perioadele de iarnă, când cererea atinge valori maxime.