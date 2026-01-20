Consultări publice privind reforma teritorial-administrativă

Guvernul de la Chișinău a lansat consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, vizând consolidarea primăriilor, dezvoltarea localităților și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, a anunțat secretarul general al Executivului, Alexei Buzu.

Potrivit oficialului, procesul de implementare a reformei va avea patru etape:

consultări publice ample;

prezentarea conceptului de reformă;

discuții cu cetățenii programate pentru primăvară;

elaborarea și aprobarea pachetului legislativ, care urmează să fie înaintat Parlamentului în toamnă.

„Etapa de consultare este cea mai importantă. Rezultatele vor determina cum va arăta reforma”, a declarat Buzu, precizând că vor fi implicați experți și reprezentanți ai autorităților locale și raionale.

Propunerile cetățenilor pot fi transmise și printr-o adresă de e-mail dedicată.

Guvernul intenționează, de asemenea, să simplifice procesul de comasare voluntară a localităților și să ofere sprijin financiar suplimentar pentru implementarea reformei.