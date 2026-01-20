Consultări publice privind reforma teritorial-administrativă

Guvernul de la Chișinău a lansat consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, vizând consolidarea primăriilor, dezvoltarea localităților și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, a anunțat secretarul general al Executivului, Alexei Buzu.
Potrivit oficialului, procesul de implementare a reformei va avea patru etape:
- consultări publice ample;
- prezentarea conceptului de reformă;
- discuții cu cetățenii programate pentru primăvară;
- elaborarea și aprobarea pachetului legislativ, care urmează să fie înaintat Parlamentului în toamnă.
„Etapa de consultare este cea mai importantă. Rezultatele vor determina cum va arăta reforma”, a declarat Buzu, precizând că vor fi implicați experți și reprezentanți ai autorităților locale și raionale.
Propunerile cetățenilor pot fi transmise și printr-o adresă de e-mail dedicată.
Guvernul intenționează, de asemenea, să simplifice procesul de comasare voluntară a localităților și să ofere sprijin financiar suplimentar pentru implementarea reformei.