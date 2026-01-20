Social

Consultări publice privind reforma teritorial-administrativă

Guvernul de la Chișinău a lansat consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, vizând consolidarea primăriilor, dezvoltarea localităților și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, a anunțat secretarul general al Executivului, Alexei Buzu.

Potrivit oficialului, procesul de implementare a reformei va avea patru etape:

  • consultări publice ample;
  • prezentarea conceptului de reformă;
  • discuții cu cetățenii programate pentru primăvară;
  • elaborarea și aprobarea pachetului legislativ, care urmează să fie înaintat Parlamentului în toamnă.

„Etapa de consultare este cea mai importantă. Rezultatele vor determina cum va arăta reforma”, a declarat Buzu, precizând că vor fi implicați experți și reprezentanți ai autorităților locale și raionale.

Propunerile cetățenilor pot fi transmise și printr-o adresă de e-mail dedicată.

Guvernul intenționează, de asemenea, să simplifice procesul de comasare voluntară a localităților și să ofere sprijin financiar suplimentar pentru implementarea reformei.

