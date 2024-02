Construcția parcării auto în or. Criuleni a fost votată, după lungi dezbateri și cu unele precizări (foto, video)

O parcare cu câteva locuri pe str. 31 August 1989 din or. Criuleni, în apropiere de intersecția cu str. Ștefan-cel-Mare, a stârnit o discuție lungă despre destinația acesteia, în ședința consilierilor orașului Criuleni. După cum a propus primarul Mihail Sclifos, parcarea urma să fie „a taximetriștilor, care nu e săptămână să nu vină la primărie și să se plângă că sunt amendați pentru că parchează neregulamentar”. Parcarea urmează a fi amenajată cu trotuar, bănci, urne, răzor și ar trebui să aducă mai multă claritate și ordine la intersecția aglomerată de alături, după cum a prezentat primarul esența problemei.

O parte din consilierii s-au arătat deranjați sau împotrivă ca parcarea să fie doar pentru mașinile serviciilor de taxi. Propunerea lor era ca acest bun, pentru care autoritatea publică alocă 366,4 mii lei, să fie accesibil oricărui cetățean care va dori să parcheze autoturismul în acel loc.

„Parcarea trebuie să fie pentru toți cetățenii, nu să fie ocupată toată ziua de taximetre, iar cei care au nevoie să se parcheze, să aștepte până va avea taxiul o chemare” – fu de părere Alexandru Zolotco, consilier de la CUB.

„De ce eu, ca agent economic, să vărs în buget 10 mii de lei anual, iar lor să li se facă gratis?”- era întrebarea lui Vasile Iapără, consilier de la PAS. Au mai răsunat propuneri de genul „să contribuie și ei, ca agenți economici”, după modelul de bugetare participativă. De altfel, în oraș ar mai fi nevoie de mai multe parcări, mai spuneau aleșii locali.

Propunerea comisiei buget, vociferată de consilierul de la PSRM, Ilie Bobeico, a fost ca acești bani să fie redirecționați de la parcare spre reparația drumurilor.

Într-un final, după multe dezbateri, timp în care mai mulți consilieri și-au expus părerile, banii au fost, totuși, alocați pentru construcția parcării, dar în decizia finală urmează să apară formularea precizată de către consilierul Ghenadie Panfili – plus fraza „și amenajarea trotuarelor adiacente”.

Egor Chirilov, administratorul unei companii de taxi, care operează în or. Criuleni, contactat telefonic, a spus că cele câteva taximetre pe care le administrează se parchează pe spațiul destinat supermarketului și că nu a cerut vreo parcare specială. Un alt proprietar de taximetre, Constantin Panfil, ne-a spus că deși necesitatea există, nu a cerut să se facă o parcare anume pentru taximetriști, dar pentru toată lumea, pentru că cele patru mașini pe care le pune la dispoziția clienților nu stau mereu parcate. „Nu am pretins să fie anume o parcare pentru taxiuri, dar credem că dacă va fi amenajată, va fi în primul rând pentru siguranța cetățenilor, aici mulți oameni vin la magazin, coboară din autobuz, au nevoie de taxi. Noi ne-am deschis în 2012, a fost prima companie de taxi, și de atunci am plătit mereu taxe în bugetul orașului”. – a spus Panfil.

Conform anexei nr. 3 la decizia nr. 11/3 din 19.12.2023 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”, fiecare unitate de transport pentru prestarea serviciilor în regim de taxi este obligată să achite 400 de lei în fiecare lună în bugetul orașului.

Discuțiile de la ședință pe problema dată: