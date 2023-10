Consiliul Raional al Tinerilor din Dubăsari a împlinit un an de activitate!

Acum un an, pe data de 11 octombrie 2022, tinerii consilieri din Dubăsari au organizat prima Ședință de Constituire a CRT Dubăsari.

Astăzi, 11 octombrie 2023, tinerii din r. Dubăsari sărbătoresc un an de activitate și implicare a structurii. Timp de un an au avut parte de multe realizări, cu situații bune și rele și schimbări pe domeniul de tineret din localitățile lor.

Timp de un an au demonstrat că tinerii din Dubăsari sunt puternici, raionul are cu se mândri și că ei sunt vocea și puterea poporului. Au reușit să adune lângă ei, tinerii din comunități și să se extindă. O realizare a lor, la un an de activitate este existența celor patru Consilii Locale de Tineret create în satul Oxentea, satul Doroțcaia, comuna Molovata Nouă și satul Marcăuți. Dar nu se opresc aici, fiindcă conform planului de activitate, curând în familia lor se vor alătura și vor apărea și alte Consilii Locale de Tineret din alte localități.

Susținuți de tineri și parteneri au organizat anul acesta Forumul și Post-Forumul Tinerilor din Dubăsari și de asemenea au reușit să chestioneze tinerii din Dubăsari și să le identifice necesitățile pentru a crea soluții pentru un viitor mai prosper, creând pentru ei oportunități și evenimente pentru dezvoltare.

Pe lângă activitățile organizate de ei au reușit să reprezinte la cel mai înalt nivel raionul Dubăsari, promovând valorile lor, participând la evenimente regionale, naționale, internaționale și proiecte, prin Erasmusuri, evenimente organizate de RNCLTM (Rețeaua Națională a Consiliilor Locale/Municipale de Tineret din Moldova) și alți parteneri.

Prin inițiativă și implicare s-au prezentat foarte activ, participând la trainiguri pe diferite subiecte, Școala de toamnă Super Mentor 2022, Campionatul regional și național al Jocului Impact unde au obținut locuri de frunte, Gala RNCLTM, Ședințe anuale și trimestriale ale Consiliilor Raionale de Tineret, Erasmus+ „Toghether4Dialogue” cu lucrători de tineret din Polonia, Belgia, Turcia, Slovenia și Lituania, Erasmus+ ,,What if we start cycling and recycling,, în România cu tineri din Spania, România, Austria, Grecia și Georgia, tabăra de vară Media Youth și training cu absolvenții FLEX. Toate acest activități au ajutat tinerii lideri din localitățile raionul Dubăsari să se dezvolte și capete cunoștințe noi, iar revenind în localități au mobilizat și au motivat și tinerii spre implicare.

– Vreau să spun că Consiliul Raional al Tinerilor Dubăsari ne-au ajutat, însăși cu crearea Consiliului Local de Tineret din satul nostru, pentru ce le mulțumim. Deasemenea, ei sunt mereu alături de noi în continuare cu sfaturi și idei noi. – spunea Polevoi Adriana, președinta Consiliului Local de Tineret din satul Doroțcaia.

– Sunt consilier raional în Consiliul Raional al Tinerilor din Dubăsari, departamentul Participare Bugetară. Pot spune că am avut o gamă largă de oportunități și meet-uri(adunări) interesante la care am participat. Ca tânăr consilier am putut organiza oportunități, cât și participa la oportunități, aflând printre primii de ele. Pe plan structural ne propunem să ne extindem și să ne implicăm cât mai mult și să căutăm tineri pasionați și activi. – zicea Craijdan Răzvan, reprezentantul tinerilor din satul Pîrîta

– Reprezint tinerii din Oxentea, fiind președinta Consiliului Local al Tinerilor din Oxentea. În acest an plin de aventuri, evenimente și activități am învățat foarte multe, am crescut pe plan personal și profesional. Am învățat ce înseamnă cu adevărat lucrul în echipă, am colaborat și am participat activ la multe activități. Am avut posibilitatea de a intra în proiecte naționale și internaționale și am ajuns să privesc lumea cu alți ochi și să creez lucruri mai bune pentru societate. Am înțeles că schimbarea vine de la noi – Tinerii! Mulțumesc CRT Dubăsari! – spunea Botnari Elena, membra Consiliului Raional al Tinerilor din Dubăsari, în departamentul Resurse Umane.

– Reprezint tinerii din satul Molovata Nouă, fiind și membru în Consiliul Local al Tinerilor din Molovata Nouă. În acest domeniu și în această structură cred că m-am implicat activ și am demonstrat inițiativă, iar activitățile la care particip sunt foarte interesante. – a zis Ivanov Nichita, consilier în Consiliul Raional Tinerilor din Dubăsari, departamentul Participare Bugetară.

Adelina Ciudin, stagiara redacției „Est-Curier”