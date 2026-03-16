Consiliul Europei va organiza, la Chișinău, o conferință privind dezinformarea și manipularea informațională

La Chișinău, pe 20 martie, Consiliul Europei va organiza o conferință, participanții căreia vor examina modalități inovatoare de combatere a dezinformării, a manipulării informațiilor străine și a ingerințelor, precum și a discursului instigator la ură, care erodează încrederea publicului și subminează integritatea proceselor democratice pe întreg continentul.

Organizată sub auspiciile Președinției moldovene, a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și sub egida Noului Pact Democratic pentru Europa, conferința va oferi o oportunitate de a face schimb de experiențe critice și de a discuta mecanisme specifice pentru a construi un mediu informațional mai de încredere și pentru a promova alfabetizarea media și informațională. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, vor ține discursuri de deschidere. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael O’Flaherty, va ține un discurs principal.

Conferința va reuni reprezentanți ai guvernelor, ai organizațiilor internaționale, ai mediului academic, precum și reprezentanți ai societății civile și ai mass-media.

Evenimentul va fi și platforma de lansare a două ghiduri de politici adoptate de Comitetul interguvernamental al Consiliului Europei pentru mass-media și societatea informațională, menite să sprijine statele în dezvoltarea educației media și informaționale la nivel național.

În plus, va fi prezentată o actualizare a lucrărilor în curs privind un posibil instrument juridic al Consiliului Europei referitor la manipularea informațiilor străine și la ingerințe. Consiliul Europei a înființat un comitet de experți pentru a pregăti un studiu privind fezabilitatea adoptării unui nou instrument juridic în dreptul penal pentru a contracara amenințări precum dezinformarea, ingerința electorală și alte forme de manipulare a informațiilor.

Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, și directorul pentru democrație al Consiliului Europei, Matjaž Gruden, vor lua cuvântul la închiderea conferinței.

Jurnaliștii interesați să participe se pot înregistra pe pagina web a evenimentului, unde este disponibilă și agenda cu numele vorbitorilor. 

