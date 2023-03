Consiliați pentru a depăși stările emoționale dificile și a planifica viața de mai departe (P.)

În perioada iunie 2022 – martie 2023, echipa AO ”Fiecare Contribuie pentru Schimbare” (FCPS) s-a alăturat echipei Caritas Cehia, în proiectul EU Civil Protection & Humanitarian Aid.

Proiectul respectiv a oferit refugiaţilor din Ucraina și persoanelor temporar strămutate în ţara noastră, consiliere socială și psihologică, care să-i ajute să depășească stările psiho-emoţionale cauzate de șocul pe care l-au trăit în perioada cât s-au aflat sub bombardamentele armatei Federaţiei Ruse, sau din cauză că au pierdut persoane apropiate, s-au despărţit de membrii familiilor, care au rămas în ţara.

În raionul Criuleni, prin intermediul specialiștilor angajaţi de către AO FCPS, familiile de ucraineni au beneficiat de suport juridic, asistență psihologică, asistenţă socială, asistență logopedică sau kinetoterapeutică.

Una dintre familiile în care au ajuns cu asistenţa specialiștii din FCPS este cea a Anei Zaharia. Ana a venit cu doi copii, însărcinată cu al treilea, și s-a adăpostit în satul de baștină al soţului său, Miclești. Au părăsit Kievul în luna aprilie a anului trecut. Mezina a venit pe lume deja în Republica Moldova. Ana spune că ajutorul acordat de către asociaţie a fost foarte binevenit, iar oamenii care leau întins mâna i-au cucerit din prima prin bunăvoinţă și implicare sinceră.

„Recent fiica noastră mai mare a avut nevoie de investigaţii medicale de laborator desfășurate. Organizaţia ne-a ajutat și a achitat analizele la un laborator. Fără ajutorul lor nu cred că ne-am fi permis să facem aceste investigaţii, pentru că este angajat numai soţul și trebuie să facem faţă unui număr mare de cheltuieli. Este greu să descriu în cuvinte cât de mult ne-au ajutat acești oameni! Chiar de la primul nostru contact, când ni s-a repartizat primul pachet cu produse de igienă, am simţit că putem avea încredere în ei. Când am născut, la fel, le-am cerut ajutorul și ne-au ajutat cu lucrurile necesare bebelușului. Desigur, ne dorim să revenim acasă. Slavă domnului, casa noastră nu este distrusă, dar pentru siguranța copiilor vom mai rămâne în Moldova. Sperăm să vină pacea cât mai curând” – a spus Ana.

Roman Osipov și familia sa au traversat hotarul cu ţara noastră aproape un an în urmă, plecând din Nikolaev. Și-au găsit o locuinţă la Cimișeni, iar AO FCPS, în urma studierii necesităţilor, le-a oferit asistenţă psihologică și kinetoterapeutică unuia dntre copii, care are o dizabilitate. „Cel mai mult ne-a fost de ajutor asistenţa kinetoterapeutică, masajele. Chiar este un ajutor inestimabil” – spune bărbatul.

De asistenţă psihologică în cadrul proiectului a fost responsabilă Yaroslava Bolteanska. Este și ea cetăţeancă a Ucrainei, iar din martie 2022, se adăpostește în or. Criuleni, părăsind cu doi copii orașul în care locuia, Nikolaev. După o scurtă perioadă de adaptare, AO FCPS i-a propus angajare conform specialităţii. Yaroslava acordă asistenţă psihologică conaţionalilor săi. „Întâi de toate, am avut șansa să cunosc multe familii, să lucrez atât cu adulţii, cât și cu copiii. Până la război eu am lucrat mai mult cu copiii, iar acum jumătate din beneficiari sunt adulţi. Cred că am fost de folos la cca 30 de familii, unele dintre care au reveint în Ucraina sau au plecat în Europa. În proiectul Caritas am acordat asistenţă în cca 10 familii, în total aproximativ 25 de persoane. Războiul i-a traumatizat pe toţi: și pe cei care au fost martori la cum au murit oameni, și pe acei care doar au auzit sau au văzut bombardamentele. În cadrul acestui proiect am avut parte de câteva traininguri speciale pe domeniul traumei psihologice.

Mi-a fost mai ușor să lucrez cu cei adulţi, care știu să-și motiveze necesitatea ajutorului, și e un pic mai dificil cu copiii. Participarea la acest proiect înseamnă pentru mine o experienţă colosală, creștere profesională și extinderea posibilităţilor mele profesionale. Experienţa pe care am acumulat-o în proiectul EU Civil Protection & Humanitarian Aid, o voi putea aplica atât în Moldova, cât și la întoarcere în Ucraina” – a spus psihologa Yaroslava Bolteanska.

De suport și consiliere juridică este responsabil Ion Calcatinge, consilier juridic, care spune că s-a implicat, la cererea lor, în viața refugiaților stabiliți la Hârtop, Bălăbănești, Miclești și Râșcova, cu echipa

mobilă din care face parte.

„Întrebarea cea mai des auzită este despre termenii legali de aflare în Republica Moldova. Tuturor le vine greu să se hotărască privind viitorul, să decidă dacă rămân în Moldova sau se întorc acasă. De regulă, eu îi consult cu privire la dosarul pentru a obține permis de ședere sau statut de refugiat în Moldova, sau care este procedura și ce acte sunt necesare pentru a se întoarce în Ucraina. De asemenea, sunt foarte multe întrebări și neclarități cu privire la accesul la serviciile medicale” – concluzionează Ion Calcatinge.

„Asistenţa refugiaţilor în proiectul EU Civil Protection & Humanitarian Aid, finanţat de Caritas Cehia, a demonstrat că asistenţa psiho-socială este importantă pentru că familiilor le vine mai ușor să ia o decizie privind viitorul lor, să-și estimeze puterile și să planifice următoarele etape din viaţă. Proiectul a oferit asistenţă complexă, acces la specialiști care le-au descris perspectivele din punct de vedere juridic, social, și i-au ajutat să depășească momentele emoţionale cauzate de traumele psihologice. Totuși, cuvintele specialiștilor au o greutate aparte, când vine vremea de oameni derutaţi și rupţi din contextul ţării lor, vieţiilor cu care s-au obișnuit. Timp de 9 luni, AO FCPS a prestat unui număr de cca 400 de refugiaţi ucraineni, stabiliţi în r. Criuleni, cca 894 de consultaţii” – a spus Ala Ianenco, coordonatoarea proiectului din partea AO FCPS.

În imagini: consilierul juridic Ion Calcatinge (în centru), discutând cu două refugiate;

(P.)