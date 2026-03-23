Coniferele criulenene și-au trăit veacul. Adevărul din spatele tăierilor rase din raionul Criuleni

Mai mulți cetățeni s-au arătat îngrijorați de tăierea pădurii de conifere de la marginea or. Criuleni. În 2023 abia începuse tăierile și fostul șef al Ocolului Silvic Criuleni, dl Sergiu Stepaniuc a explicat pentru redacția „Est-Curier” că e o intervenție condiționată de schimbările climatice, care au afectat copacii și că în locul pinilor vor fi plantați stejari.

În acest an tăierile continuă și cetățenii iarăși bat alarma.

Am solicitat luni, 26 martie 2026, și părerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului Criuleni, referitor la legalitatea tăierilor actuale.

– Am fost la fața locului și am constatat că lucrările sunt autorizate în baza amenajamentului silvic – spune șeful IPM Criuleni, dl Ion Guzun. – Este autorizația de tăieri, eliberată de Agenția de Mediu din 18 februarie 2026, Autorizația de exploatare a pădurii, eliberată de ÎS „Moldsilva” la 14 februarie 2026. Lucrările se desfășoară în 2 parchete din parcela 23. Arborii au peste 40 de ani și sunt afectați de schimbările climatice și dăunători, au verzi doar vârfurile.

Asemenea lucrări sunt planificate și se desfășoară în 40-43 parchete ale Ocolului Silvic Criuleni. Întrebat ce acțiuni urmează să se întreprindă pe sectoarele unde se fac tăieri rase, Ion Guzun a spus: „După recepția finală, se vor face lucrări de pregătire a solului ca în toamna 2026 să fie plantați, în locul arborilor tăiați, puieți de stejar.”