Confirmat: Gripă aviară la Pohrebea

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în urma testelor de laborator, a fost confirmată prezența virusului gripei aviare, după ce câteva păsări moarte au fost găsite pe malul fluviului Nistru, în localitatea Pohrebea.

Conform ANSA, virusul nu este la prima apariție în zonă, cazuri similare au fost înregistrate anterior și în preajma or. Criuleni, or. Vadului Vodă, s. Slobozia Dușca de-a lungul fluviului Nistru.

– Nu este un caz ieșit din comun pentru că se cunoaște deja că e o zonă vulnerabilă la gripa aviară în fauna sălbatică, unde domină și selecția naturală, dar aceasta nu presupune că trebuie să pierdem vigilența. Trebuie să oprim răspândirea viruluilui în intravilanul localităților, – ne-a informat dl Igor Postolachi, șef adjunct subdiviziune Chișinău/Ialoveni/Strășeni/Criuleni/Dubăsari ANSA.

Specialistul a concretizat că a fost înaintată Comisiei Situației Excepționale a r. Dubăsari propunerea de instituire a carantinei și recomandările necesare pentru diminuarea riscurilor răspândirii virusului.

Pe lângă evitarea plimbărilor pe malul Nistrului și a pescuitului în zona de carantină, specialiștii recomandă: