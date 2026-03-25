Confirmat: Gripă aviară la Pohrebea

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în urma testelor de laborator, a fost confirmată prezența virusului gripei aviare, după ce câteva păsări moarte au fost găsite pe malul fluviului Nistru, în localitatea Pohrebea.
Conform ANSA, virusul nu este la prima apariție în zonă, cazuri similare au fost înregistrate anterior și în preajma or. Criuleni, or. Vadului Vodă, s. Slobozia Dușca de-a lungul fluviului Nistru.
– Nu este un caz ieșit din comun pentru că se cunoaște deja că e o zonă vulnerabilă la gripa aviară în fauna sălbatică, unde domină și selecția naturală, dar aceasta nu presupune că trebuie să pierdem vigilența. Trebuie să oprim răspândirea viruluilui în intravilanul localităților, – ne-a informat dl Igor Postolachi, șef adjunct subdiviziune Chișinău/Ialoveni/Strășeni/Criuleni/Dubăsari ANSA.
Specialistul a concretizat că a fost înaintată Comisiei Situației Excepționale a r. Dubăsari propunerea de instituire a carantinei și recomandările necesare pentru diminuarea riscurilor răspândirii virusului.
Pe lângă evitarea plimbărilor pe malul Nistrului și a pescuitului în zona de carantină, specialiștii recomandă:
- Nu atingeți păsări care par bolnave sau sunt găsite moarte.
- Anunțați autoritățile veterinare locale dacă observați astfel de cazuri.
- Spălăți-vă pe mâini cu apă și săpun după orice contact cu animale.
- Folosiți dezinfectant dacă nu aveți acces la apă.
- Evități să duceți mâinile la față (ochi, nas, gură).
- Țineți păsările domestice în spații închise sau acoperite.
- Nu permiteți contactul cu păsări sălbatice (mai ales rațe, lebede).
- Nu folosiți apă din surse deschise (iazuri, bălți) pentru adăpare.
- Gătiți bine carnea de pasăre și ouăle (temperaturi ridicate distrug virusul).
- Evitați consumul de produse crude sau insuficient preparate.
- Purtați mănuși și mască atunci când manipulați păsări sau curățiți cotețele.
- Schimbați hainele și încălțămintea după activități în gospodărie.
- Nu cumpărați păsări sau produse avicole din surse nesigure.