Condițiile lui Zelensky, pentru eventuale negocieri de pace

Condițiile de pace pe care președintele Ucrainei le poate înainta, în cazul în care va fi de acord cu negocierile de pace, au fost făcute publice în adresarea sa din seara zilei de 7 noiembrie 2022.

Întrucât președintele ucrainean ține să se adreseze și să informeze despre poziția țării sale în raport cu Rusia, la fiecare reuniune internațională importantă, și de această dată nu a ezitat să abordeze liderii lumii preocupați de evoluția schimbărilor climaterice în lume, care își aveau întrunirea în stațiunea egipteană Sharm-el-Sheik.

”Cel mai important pentru noi e să informăm comunitatea internațională despre agresiunea rusească continuă, despre război ca factor al destabilizării care pune presiune pe toată lumea, despre criza energetică și alimentară cauzată de război, despre ruinarea relațiilor internaționale obișnbuite, situația climatică care evident suferă. Degradarea climei nu poate fi pusă pe pauză, de aceea fiecare, care ia în serios problemele climatice, trebuie să ia în serios necesitatea de a opri imediat agresiunea rusească, să oblige Rusia la negocieri adevărate despre pace. Condițiile noastre de pace sunt cele pe care le-am propus de mai multe ori: restabilirea integrității teritoriale, respectarea statutului ONU, despăgubiri pentru toate distrugerile cauzate de război, pedepsirea fiecărui criminal de război și garanții că așa ceva nu se va mai repeta.”

Informația a fost distribuită și de consilierul prezidențial Anton Gherașcenco:

According to President @ZelenskyyUa, conditions for peace negotiations with Russia are the following:

1. Restoring territorial integrity

2. Respecting UN Statute

3. Paying off all damages caused by war

4. Punishing each war criminal

5. Guarantees this won't happen again pic.twitter.com/8qsD5djOuU

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 7, 2022