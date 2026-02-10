Condamnați la 15 și 13 ani de închisoare pentru exploatarea unei minore fugite de acasă

Doi bărbați și o femeie au fost condamnați recent la 15 și 13 ani închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente, în Chișinău, în urma unui dosar penal trimis în judecată ăn 2022, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar în 2019 a recurs la o călătorie în Chișinău. Așa cum în capitală nu avea un loc de trai, „în ajutor” i-a venit tânăra condamnată care atunci avea vârsta de 20 ani și pe care printr-o cunoștință comună adolescenta a cunoscut-o pe Telegram (care până la această condamnare a fost cercetată penal pentru păstrare de droguri, furtul unui televizor din apartamentul închiriat și pentru înșelarea unui bărbat, de la care împrumutase telefonul pentru efectuarea unui apel, dar pe care nu l-a mai întors).

Aceasta o primise gratuit în apartamentele pe care le închiria (inclusiv în regiunea Circului), unde presta servicii sexuale. Însă, după o perioadă de timp, condamnata a amenințat-o că o va alunga din apartament, dacă nu-i va da bani.

Astfel, adolescenta a fost constrânsă să presteze și ea servicii sexuale, în baza anunțurilor publicate de „prietenă”, pe platforma „999.” La 16 ani, fără bani și în conflict cu familia, fata era drogată cu „sare” și alcool pentru exploatare sexuală comercială. Zilnic, aceasta presta servicii sexuale de la 1 la 7 clienți, atât în apartament, cât și în alte locații. Toți banii, însă, îi dădea gazdei.

În schema de traficare a copilei și-a adus contribuția în rol de transportator cu o Toyota condamnatul care atunci avea 28 de ani și care era responsabil și de asigurarea contactului dintre clienți și adolescenta exploatată sexual. Însă, cei mai mulți clienți erau puși la dispoziție de către condamnatul care era administrator al unui hostel din municipiul Chișinău, cu vârsta de 39 de ani.

Schema de traficare a copilei a fost deconspirată de autorități, la puțin peste 40 de zile de la exploatarea ei sexuală comercială, după ce un client venise în apartament pentru ca să i se presteze servicii sexuale. Clientul, însă, a refuzat să beneficieze de prestarea serviciilor, așa cum observase vârsta fragedă a victimei și faptul că era drogată. Ulterior, acesta a denunțat autorităților cele văzute, iar cei trei au fost plasați în arest în 2019, iar în 2022 Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis în judecată dosarul penal.

Adolescenta traficată a fost primită într-un Centru de plasament, în Chișinău, unde a beneficiat de îngrijiri medicale și asistență psihologică. La solicitarea victimei, cei trei condamnați urmează să-i achite suma 25000 lei ca prejudiciu moral. Suplimentar pedepsei cu închisoarea de 15 și 13 ani, la cererea procurorilor PCCOCS, după ieșirea din închisoare, cei trei nu vor putea munci în domenii legate de copii timp de alți trei ani.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, condamnații beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.