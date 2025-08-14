Condamnat la 8 ani de închisoare și amendă de cca un milion euro

Bloggerul rus Ilia Varlamov a fost condamnat de Judecătoria Meschianski din Moscova la 8 ani de închisoare în regim general, precum și la plata unei amenzi în valoare de 99,5 milioane de ruble (echivalentul a puțin peste 1 milion de euro). Decizia a fost anunțată de procuratura capitalei ruse și confirmată de publicația zona.media

Varlamov a fost acuzat de răspândirea informațiilor considerate false despre armata rusă și de nerespectarea obligațiilor impuse persoanelor desemnate drept „agenți străini”.

Din rechizitoriu rezultă că dosarul împotriva lui Varlamov, în baza articolului despre „falsurile” militare, a fost deschis din cauza unui videoclip de pe YouTube din 23 noiembrie 2023, care vorbea despre bombardarea Krivoi Rog și a Odessei de către trupele rusești.

În ceea ce privește statutul de „agent străin”, autoritățile ruse au susținut că Varlamov a ignorat de 19 ori cerințele legale de a marca materialele sale în conformitate cu această etichetă.

Amenda impusă corespunde veniturilor obținute de blogger în anul 2023, legea permițând confiscarea câștigurilor pe o perioadă de 2 ani în cazul unor astfel de condamnări.

Bloggerul nu locuiește în Rusia din februarie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Autoritățile ruse l-au plasat pe lista de persoane căutate la nivel internațional și au dispus arestarea sa preventivă, precum și blocarea conturilor sale bancare din țară.