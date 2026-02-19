Incidente

Condamnarea unui curier în Moldova a dus la destructurarea unei rețele internaționale

O amplă rețea transfrontalieră de trafic de droguri a fost dezmembrată în urma unei operațiuni coordonate între autoritățile din Republica Moldova, Ucraina și Polonia, după captura și condamnarea unui curier implicat în contrabandă de substanțe stupefiante.

Investigatori ai Serviciului Vamal, Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații și procurori de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), sprijiniți de agenția europeană EuroJust, au declanșat operațiunea internațională după ce, în mai 2025, au confiscat 12 kilograme de droguri sintetice la postul vamal Briceni-Rosoșani de la un cetățean ucrainean.

Curierul, în vârstă de 38 de ani, a fost condamnat recent de judecătoria din Chișinău la 9 ani de închisoare pentru introducerea ilegală în țară a drogurilor de tip PVP („sare”), ascunse în diverse locuri în vehiculul său și distribuite ulterior prin aplicația Telegram. Instanța a dispus și recuperarea sumei de 155 000 de lei.

Ca efect al operațiunii coordonate, în Ucraina și Polonia au fost efectuate peste 500 de percheziții, fiind ridicate mai mult de 20 000 kg de precursori chimici pentru producerea de droguri, peste 200 kg de PVP și cantități semnificative de mefedronă, MDMA și ecstasy. Totodată, au fost confiscate peste 40 de autovehicule, numerar și fonduri în criptomonede ce provin, potrivit anchetatorilor, din activități ilegale.

