EcologicEst-Curier

Concurs pentru copii de la 6 la 16 ani, cu tema eficientizare energetică și consum responsabiul de resurse energetice

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 martie 2026
26 1 minut pentru citire

Echipele de copii din întreaga țară sunt invitate să participe la ediția a V-a a concursului de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”. Concursul le oferă oportunitatea de a transforma cunoștințele despre eficiența energetică și sursele regenerabile într-un proiect creativ, practic și inovator. Participanții pot realiza campanii de informare, mesaje video, lecții deschise, eseuri, jocuri intelectuale, flashmob-uri sau alte activități care promovează un consum responsabil de energie.

Concursul se desfășoară în perioada 24 februarie – 15 mai 2026, iar la competiție pot participa grupuri de elevi din instituții de învățământ publice și private, inclusiv alternative, împărțite pe două categorii de vârstă: 6-10 ani și 11-16 ani. Toți participanții vor primi diplome de participare, iar câștigătorii vor fi premiați în cadrul Săptămânii Energiei Durabile a Uniunii Europene (EUSEW), care va avea loc în perioada 8-14 iunie 2026. 

Concursul este organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) în parteneriat cu Ministerul Energiei al Republicii Moldova,  cu suportul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova (E4M)”. E4M este implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Activitatea în cadrul acestei componente este finanțată de Germania (Comunicatul integral – Aici)

Lucrările vor fi evaluate pe baza creativității, originalității, relevanței și complexității activităților propuse. Participanții pot transmite proiectele, până la data de 15 mai 2026, la adresa de e-mail concurs@cned.gov.md sau prin Poșta Moldovei/pe adresa: Chișinău, str. Albișoara 38, etajul 4, MD-2005, cu mențiunea „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” ediția a V-a, indicând numele echipei, localitatea, instituția de învățământ și datele de contact ale profesorului sau persoanei responsabile.

Regulamentul concursului „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”, ediția a V-a, poate fi consultat aici: Regulament concurs

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 martie 2026
26 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

17 sectoare mobile de poliție vor ajunge în raioanele Republicii Moldova, cu sprijinul GS Foundation

9 martie 2026

51 de primari au fost la București. Vezi ce-au făcut la Romexpo

6 martie 2026

Un vernisaj primăvăratic, semnat de Ludmila Ochievschi, deschis la muzeul din Criuleni

5 martie 2026

Cu 56 mln lei din buget va cotiza Moldova, în 2026, la structurile internaționale din care face parte

4 martie 2026
Back to top button