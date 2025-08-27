Social

Concurs de selectare a trei regiuni care vor beneficia de specializare economică inteligentă sub formă de clustere

Proiectul „Piețe reziliente și incluzive în Moldova”, implementat de PNUD și finanțat de Guvernul Elveției, lansează concursul pentru selectarea a trei microregiuni beneficiare care vor primi sprijin tehnic și financiar pentru dezvoltarea economică locală prin abordarea de clusterizare

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 august 2025
4 1 minut pentru citire

Fiecare cluster creat în regiuni va primi asistență financiară nerambursabilă de cel puțin 200.000 USD pentru implementarea obiectivelor strategice stabilite.

În plus, va fi oferit un pachet integrat de asistență tehnică, care va include:

  • diagnosticarea lanțului valoric;
  • analiza relațiilor cu furnizorii și piețele de desfacere;
  • introducerea de tehnologii moderne pentru îmbunătățirea proceselor și produselor;
  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale;
  • sprijin pentru integrarea produselor în rețelele de retail.

Clusterele vor beneficia și de suport pentru promovarea exporturilor și extinderea pe piețele externe.

Sectoarele eligibile pentru concurs acoperă o gamă largă de domenii, de la agricultură și industrie agro-alimentară, până la industrii non-alimentare și servicii de turism rural. În agricultură, sunt vizate activități precum creșterea animalelor, cultivarea cerealelor cu valoare adăugată sporită, horticultura, legumicultura, producerea strugurilor de masă, a plantelor medicinale, aromatice și oleaginoase, floricultura, producerea de miere, cultivarea în sere și pe terenuri protejate, precum și producția de material săditor.

În industria agro-alimentară, sprijinul vizează producerea lactatelor, procesarea cărnii, fabricarea vinului și a zahărului, precum și procesarea fructelor și legumelor. Industriile non-alimentare eligibile includ industria ușoară, producerea de materiale de construcții și de mobilier.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 23 septembrie 2025, ora 23:59.

Documentele pot fi transmise la adresa radu.tucan@undp.org Mai multă informație privind concursul de selectare și condițiile de participare poate fi găsită aici – https://sc.undp.md/tnddetails2/3120/

Vor fi organizate cinci sesiuni informative pentru potențialii solicitanți, pentru discutarea detaliilor privind obiectivele apelului de propuneri, metodologia proiectului precum și referitor la procedura de depunere a dosarelor. Linkul de înregistrare la sesiunile informative – https://forms.gle/SsXv9z3nN8NwwZcp8

  1. Municipiul Chișinău – 03 septembrie, 11:00 AM
  2. Municipiul Bălți – 05 septembrie, 11:00 AM
  3. Orașul Cimișlia – 09 septembrie, 11:00 AM
  4. Municipiul Comrat – 10 septembrie, 11:00 AM
  5. Format online – 02 și 12 septembrie, 11:00 AM

În prima etapă a proiectului (2023–2024), au fost create și dezvoltate trei clustere: clusterul turistic „Inima Nistrului”, clusterul zootehnic „OviClust” și clusterul horticol „Herbafruct”. Acestea vor continua să beneficieze de sprijin financiar și mentorat în etapa următoare a proiectului, alături de noile microregiuni selectate.

Începând cu 2019, PNUD Moldova și partenerii săi – Uniunea Europeană, Suedia, Elveția, Marea Britanie – au susținut formarea și dezvoltarea a 17 clustere, investind 4,8 milioane de dolari americani.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 august 2025
4 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Persoanele de până la 15 ani prevalează în raioanele Ialoveni, Ungheni, Sîngerei, și Criuleni

27 august 2025

Răspunde la orice întrebare despre serviciile alternative de îngrijire a copiilor

26 august 2025

4,4 milioane de euro pentru oportunități de angajare incluzive și prietenoase familiei

23 august 2025

48 de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025-2026

22 august 2025
Back to top button