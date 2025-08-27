Concurs de selectare a trei regiuni care vor beneficia de specializare economică inteligentă sub formă de clustere

Fiecare cluster creat în regiuni va primi asistență financiară nerambursabilă de cel puțin 200.000 USD pentru implementarea obiectivelor strategice stabilite.

În plus, va fi oferit un pachet integrat de asistență tehnică, care va include:

diagnosticarea lanțului valoric;

analiza relațiilor cu furnizorii și piețele de desfacere;

introducerea de tehnologii moderne pentru îmbunătățirea proceselor și produselor;

dezvoltarea competențelor antreprenoriale;

sprijin pentru integrarea produselor în rețelele de retail.

Clusterele vor beneficia și de suport pentru promovarea exporturilor și extinderea pe piețele externe.

Sectoarele eligibile pentru concurs acoperă o gamă largă de domenii, de la agricultură și industrie agro-alimentară, până la industrii non-alimentare și servicii de turism rural. În agricultură, sunt vizate activități precum creșterea animalelor, cultivarea cerealelor cu valoare adăugată sporită, horticultura, legumicultura, producerea strugurilor de masă, a plantelor medicinale, aromatice și oleaginoase, floricultura, producerea de miere, cultivarea în sere și pe terenuri protejate, precum și producția de material săditor.

În industria agro-alimentară, sprijinul vizează producerea lactatelor, procesarea cărnii, fabricarea vinului și a zahărului, precum și procesarea fructelor și legumelor. Industriile non-alimentare eligibile includ industria ușoară, producerea de materiale de construcții și de mobilier.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 23 septembrie 2025, ora 23:59.

Documentele pot fi transmise la adresa radu.tucan@undp.org Mai multă informație privind concursul de selectare și condițiile de participare poate fi găsită aici – https://sc.undp.md/tnddetails2/3120/

Vor fi organizate cinci sesiuni informative pentru potențialii solicitanți, pentru discutarea detaliilor privind obiectivele apelului de propuneri, metodologia proiectului precum și referitor la procedura de depunere a dosarelor. Linkul de înregistrare la sesiunile informative – https://forms.gle/SsXv9z3nN8NwwZcp8

Municipiul Chișinău – 03 septembrie, 11:00 AM Municipiul Bălți – 05 septembrie, 11:00 AM Orașul Cimișlia – 09 septembrie, 11:00 AM Municipiul Comrat – 10 septembrie, 11:00 AM Format online – 02 și 12 septembrie, 11:00 AM

În prima etapă a proiectului (2023–2024), au fost create și dezvoltate trei clustere: clusterul turistic „Inima Nistrului”, clusterul zootehnic „OviClust” și clusterul horticol „Herbafruct”. Acestea vor continua să beneficieze de sprijin financiar și mentorat în etapa următoare a proiectului, alături de noile microregiuni selectate.

Începând cu 2019, PNUD Moldova și partenerii săi – Uniunea Europeană, Suedia, Elveția, Marea Britanie – au susținut formarea și dezvoltarea a 17 clustere, investind 4,8 milioane de dolari americani.