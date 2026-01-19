Comuna Miclești și satele componente au însemne heraldice oficializate

Comuna Miclești din r. Criuleni a pășit în anul 2026 cu propriile însemne heraldice. La 26 decembrie 2025, președinta Maia Sandu a semnat decretul Nr.48l-X prin care au fost înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova simbolurile teritoriale ale comunei Miclești, raionul Criuleni.

Înainte să ajungă în Armorial, stemele și drapelele comunei, precum și a celor două sate care formează comuna Miclești – Stețcani și Miclești, au fost discutate și aprobate la ședința Consiliului Comunal Miclești din 27 noiembrie 2025.

Secretarul consiliului comunal Miclești, dl Andrei Rabei, ne informează că imaginile însemnelor heraldice atribuite celor două sate din comuna Miclești și comunei, autoritatea publică locală le-a primit de la dl Silviu Tabac, vicepreședintele Comisiei Naționale de Heraldică, istoric arhivist, doctor în istorie, Heraldist de Stat al Republicii Moldova, șeful Cabinetului de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Conform imaginilor anexate la decretul prezidențial, pe blazonul comunei Miclești este reprezentat un scut despicat, de aur și verde, cu un copac broșând, crescând din vârful scutului, despicat, jumătate pin negru (Pinus nigra) și jumătate salcâm (Robinia pseudoacacia), dintr-unul în celălalt. Scutul timbrat de o coroană comunală de codru. Drapelul reprezinta o pânză pătrată, despicând vertical, galben și verde, purtând în mijloc un copac broșând, dezrădăcinat, despicat, jumătate pin negru jumătate salcâm, dintr-unul în celălalt.

Stema satului Miclești reprezintă un câmp de argint, verde, un pin negru (Pinus nigra) crescând din vârful scutului. Peste el, stema familiei Donici: în câmp roșu, o spadă răsturnată de argint, cu mânerul de aur, acostată de două semiluni adosate, de aur. Scutul timbrat de o coroană sătească de aur. Drapelul poartă aceeași imagine, pe fundal verde.

Stema satului Stețcani este un câmp verde, o cunună din ramuri de salcâm (Robinia pseudoacacia), cu flori de argint și frunze de aur, înconjurând o floare mare coborâtă din cunună. Scutul timbrat de o coroană sătească de argint. Drapelul are aceeași imagine pe un fundal verde.

Potrivit raportului de activitate al Comisiei Naționale de Heraldică pentru anul 2025, în acest an comuna Miclești este unica din r. Criuleni care și-a oficializat însemnele heraldice, dar nu este unica, care le-a elaborat și le folosește pentru a conferi localităților o identitate vizuală bazată pe studii istorice.