Componența nouă a Biroul Permanent al Parlamentului

La 30 octombrie a fost ales Biroul Permanent al Parlamentului. Din oficiu intră speakerul Igor Grosu și vicepreședinții Legislativului – Doina Gherman și Vlad Bătrîncea.

Apropo, opoziția a propus ca în legislatura curentă să fie trei vicepreședinți ai Parlamentului, dar majoritatea a votat propunerea PAS de a alege doar doi vicepreședinți.

PSRM va fi reprezentat în Biroul Permanent de Igor Dodon și Adela Răilean, iar PCRM – de Diana Caraman.

Cei mai mulți membri, 7 la număr, va avea PAS. Este vorba despre Adrian Belîi, Lilian Carp, Liliana Nicolăiescu-Onofrei, Radu Marian, Spătari Marcel, Veronica Roșca, Ion Groza.

Președinții fracțiunilor „Partidul Nostru”, Alternativa și „Democrația Acasă”, Renato Usatîi, Gaik Vartanean și Vasile Costiuc, la fel, vor fi membri ai Biroului Permanent al Parlamentului.

Convocarea Biroului permanent poate avea loc la cererea președintelui Parlamentului sau a cel puțin 1/3 din membri.

Biroul permanent are atribuțiile de a asigura buna desfășurare a lucrărilor Parlamentului, a pregăti proiectul ordinii de zi a ședințelor plenare, a prezenta spre aprobare componența numerică și nominală a comisiilor permanente ale Parlamentului, precum și a delegațiilor parlamentare la organizațiile internaționale, a aproba proiectul bugetului Parlamentului și a reglementa oricare altă problemă ce ține de funcționarea Parlamentului și a Secretariatului acestuia, conform prevederilor Regulamentului Parlamentului.

Biroul permanent al Parlamentului adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți.