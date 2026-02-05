Com. Coșnița, r. Dubăsari, vrea să inițieze un referendum local, pentru a ține exploatațiile de zăcăminte mai departe de cele două sate

La 30 ianuarie, consiliul local Coșnița urma să se întrunească într-o ședință extraordinară, conform unui anunț pe pagina web a comunei și a dispoziției primarului de convocare a consiliului, publicată pe actelocale.gov.md.

Pe ordinea de zi a fost indicat un singur proiect de decizie – cu privire la organizarea unui referendum local, prin care locuitorii să interzică aleșilor locali să decidă schimbarea destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei Coșnița în terenuri destinate exploatării miniere sau extragerii de zăcăminte minerale, dacă acestea sunt la o distanță mai mică de 1 km de intravilanul satelor Coșnița și Pohrebea.

Ședința n-a avut loc, din cauză că nu s-au adunat suficienți consilieri ca să aibă cvorum, ne-a informat viceprimarul comunei, Alexei Gafeli, și unul dintre liderii grupului de inițiativă privind organizarea referendumului local.

Alexei Gafeli ne-a comunicat că, în schimb, la ședința anunțată au venit mai mulți localnici, care au discutat și pe acest subiect, iar primarul comunei, Alexandru Grigoraș, le-a comunicat că va convoca în luna februarie ședința ordinară a consiliului și va pune în ordinea de zi și subiectul referendumului local.

Grupul de inițiativă nu este împotriva acestei decizii a primarului, doar că dacă această ședință nu va avea loc în maximum 20 de zile, ei își rezervă dreptul să facă uz de cea de-a doua cale de convocarea a unui referendum local – colectarea și prezentarea la CEC a semnăturilor, a adăugat viceprimarul. Alexei Gafeli a precizat că doleanța coșnițenilor și pohrebenilor, pe care doresc să o legifereze prin referendum local, e ca în raza de 1 km de la cele două localități să nu fie posibil de inițiat cariere, inclusiv prin schimbarea destinației terenurilor.

Consiliera Inga Rebeja, care urma să prezinte proiectul deciziei la ședința din 30 ianuarie, cu referire la argumentele locuitorilor împotriva carierelor în proximitatea satului, a spus că decizia de a consfinți prin referendum dorința localnicilor vine din necesitatea de a avea un scut, în cazul dacă vor mai fi cereri din partea agenților economici, iar prin referendum este consultată toată populația, nu doar cei care vin la o adunare a satului. Cu referire la argumente, Inga Rebeja a indicat impactul negativ asupra mediului, or, agentul economic solicită schimbarea destinației unui teren care este chiar la intrarea în localitate, la câteva sute de metri de case, mai sunt și locuri de case împărțite spre construcție aproape, oamenii nu vor zgomot. Cariera ar urma să fie organizată pe 5 ha proprietate privată și 5 ha arendate, chiar alături de gunoiștea satului. „E chiar în pragul localității, la intrarea în sat, alături de case locuibile și nu e ok să fie acolo săpăturile date”, spune consiliera.

Primarul com. Coșnița, Alexandru Grigoraș, contactat de Est-Curier, a spus că va solicita Comisiei Electorale Centrale consultanță pentru organizarea referendumului, inclusiv modul de formulare a întrebării supuse votului, dar și alte aspecte.

Anterior intenției de referendum, în octombrie 2025, în urma unei adunări a satului, a fost inițiată o solicitare semnată de 1140 de locuitori ai comunei către Consiliul local prin care s-a cerut să nu fie admisă schimbarea destinației terenurilor din apropierea satelor Coșnița și Pohrebea în scopul exploatării miniere. La 7 noiembrie, consilierii au votat unanim refuzul de a schimba destinația terenului. La distanță de o lună, a parvenit o cerere repetată din partea agentului economic și subiectul dat a apărut iarăși pe ordinea de zi, la 22 decembrie 2025. S-a votat pentru schimbarea destinației terenului, cu 8 voturi „pentru” și 7 „împotrivă” sau „abțineri”.

Din nota informativă la proiectul deciziei privind inițierea referendumului local:

„Exploatarea zăcămintelor minerale presupune schimbări esențiale de landșaft, impact asupra infrastructurii rutiere și poate influența considerabil modul de dezvoltare a unei comunități afectând viața locuitorilor acesteia, de aceea constituie o problemă de interes public deosebit.// Rezultatele referendumului local pe această problemă va oferi dreptul autorităților locale executive și deliberative de a stabili interdicția respectivă în documentația de urbanism și amenajare a teritoriului, dar și le va obliga în mod legal, prin prisma interesului public, să nu admită pentru viitor schimbarea destinației terenurilor în scopul exploatării miniere în apropierea satelor Coșnița și Pohrebea.”

Nu este prima dată, când locuitorii comunei se confruntă cu agenții economici care exploatează zăcăminte. Anterior, pe subiectul schimbării destinației terenului, Primăria Cioșnița s-a mai confruntat în instanță cu societăți comerciale. Detalii – aici și aici.