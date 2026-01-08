Cod galben de vânt puternic în cea mai mare parte a Republicii Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 8 ianuarie 2026, o avertizare meteorologică Cod Galben, valabilă pentru cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă la ora 11:30 și vizează intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, avertizarea intră în vigoare începând cu 8 ianuarie, ora 16:00, și va fi valabilă până pe 9 ianuarie, ora 12:00. În intervalul menționat, se prognozează vânt vestic cu rafale de până la 15-20 m/s, fenomen ce poate crea disconfort și riscuri locale.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile în aer liber, să fie precaută în apropierea arborilor, panourilor publicitare sau cablurilor electrice și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, în special pe drumurile deschise și poduri.

Situația meteorologică va fi monitorizată, iar în funcție de evoluția fenomenelor, avertizarea ar putea fi actualizată.