Social

Cod galben de vânt puternic în cea mai mare parte a Republicii Moldova

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 ianuarie 2026
24 1 minut pentru citire

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 8 ianuarie 2026, o avertizare meteorologică Cod Galben, valabilă pentru cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă la ora 11:30 și vizează intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, avertizarea intră în vigoare începând cu 8 ianuarie, ora 16:00, și va fi valabilă până pe 9 ianuarie, ora 12:00. În intervalul menționat, se prognozează vânt vestic cu rafale de până la 15-20 m/s, fenomen ce poate crea disconfort și riscuri locale.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile în aer liber, să fie precaută în apropierea arborilor, panourilor publicitare sau cablurilor electrice și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, în special pe drumurile deschise și poduri.

Situația meteorologică va fi monitorizată, iar în funcție de evoluția fenomenelor, avertizarea ar putea fi actualizată.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 ianuarie 2026
24 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Atenție la utilizarea surselor de încălzire!

6 ianuarie 2026

Poliția RM a publicat imagini cu situații surprinse în trafic ieri, 5 ianuarie 2026, în timp ce ningea și se forma polei

6 ianuarie 2026

Asigurare medicală cu reducere: cine poate beneficia, dacă procură polița până la 31 martie

6 ianuarie 2026

Plata pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie a fost finanțată

5 ianuarie 2026
Back to top button