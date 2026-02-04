Social

Cod galben de polei și ghețuș în Republica Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben pentru formarea poleiului și ghețușului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil din 4 februarie, ora 19:00, până pe 6 februarie, ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, temperaturile în jur de 0°C și precipitațiile sub formă de ploaie vor favoriza depunerile de polei. Pe 4-5 februarie, fenomenul va afecta predominant jumătatea de nord a țării, iar pe 6 februarie se va extinde și în restul teritoriului.

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic și deplasări, întrucât carosabilul, trotuarele și cablurile electrice pot deveni alunecoase și periculoase.

