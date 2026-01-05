Social

Cod galben de polei, ghețuș și ceață densă pe arii extinse

Republica Moldova se află sub incidența a două avertizări meteorologice Cod Galben, emise pentru următoarele zile, care vizează fenomene ce pot afecta siguranța circulației și activitățile cotidiene.

Potrivit meteorologilor, începând cu 5 ianuarie, ora 14:00, până pe 6 ianuarie, ora 10:00, pe arii extinse se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea ce poate crea condiții dificile pentru șoferi și pietoni.

O a doua avertizare Cod Galben este valabilă din 6 ianuarie, ora 01:00, până pe 7 ianuarie, ora 16:00, perioadă în care se va semnala ceață densă, cu vizibilitate de 200 de metri și mai puțin, în special în zonele deschise și pe traseele naționale.

Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite deplasările neesențiale în intervalele cu vizibilitate redusă. De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să fie atenți la suprafețele alunecoase.

Serviciile de urgență rămân în alertă, iar populația este încurajată să urmărească informările oficiale și să respecte recomandările emise de autorități.

