Cod galben de ceață și risc sporit de polei pe întreg teritoriul țării

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben de ceață, valabilă în perioada 27 ianuarie 2026, ora 20:00-28 ianuarie 2026, ora 13:00.

Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață densă, cu vizibilitatea redusă la 200 de metri și mai puțin. Fenomenul va afecta majoritatea regiunilor țării și va crea dificultăți în trafic, atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Specialiștii atrag atenția că, pe fondul temperaturilor care vor coborî sub 0°C, condițiile vor favoriza intensificarea și menținerea poleiului pe carosabil și trotuare.

Autoritățile recomandă prudență maximă în deplasări, reducerea vitezei în trafic și evitarea călătoriilor care nu sunt absolut necesare, în special pe timpul nopții și dimineții, când fenomenul va fi mai pronunțat.

