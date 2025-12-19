Social

Cod galben de ceață emis pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale Republicii Moldova.

Avertizarea este valabilă pentru intervalul 19 decembrie, ora 17:00 – 20 decembrie, ora 11:00. Fenomenul vizat este ceața densă, care va reduce vizibilitatea până la 200 de metri și mai puțin în zonele afectate.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze corespunzător luminile de ceață.

