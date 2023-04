Cod Galben de Bunătate valabil pentru tot anul

Pe 8 aprilie, trei fete din raionul Dubăsari, am participat în calitate de voluntari în campania de Paști „Masa Bucuriei”, organizată de misiunea socială ”Diaconia”. Timp de o zi am îndemnat oamenii care au venit la cumpărături la un supermarket din Chișinău, să participe în campanie și să doneze produse alimentare.

– Experiența pe care am avut-o ieri, este irepetabilă. Entuziasmul văzut în ochii oamenilor de a dona și de a săvârși o faptă bună, m-a făcut să înțeleg că pe lume încă exista oameni buni și darnici. – spunea Popușoi Ionela, s. Holercani

– Am avut o plăcere enormă să particip în cadrul campaniei de Paşti „Masa Bucuriei”. Mi-am dezvoltat abilitățile de a interacționa cu oamenii. Cred că am făcut o faptă bună, împreună cu colegele mele colectând aceste produse alimentare pentru a putea ajuta persoanele care sunt în dificultate” – zicea Ciudin Adelina din s. Doroțcaia

Și pentru mine participarea la această campanie a fost o lecție. La început mi se părea floare la ureche, dar realitatea a fost puțin cam dură. Invitând oamenii să participe în campanie și să doneze câte ceva am primit zâmbete prietenoase,dar și reproșuri. Totuși, la final, rezultatul ne-a bucurat, mă mândresc cu oamenii care au ajutat și cu siguranță mă voi implica și în alte activități de voluntariat de genul acesta. Astfel am contribuit și noi la colectarea a cca 39 de tone de produse alimentare care vor fi distribuite celor nevoiași în cadrul sărbătorilor pascale, dar și vor contribui la asigurarea cu un prânz cald a sute de persoane care au nevoie de hrană pe parcursul întregului an.

Directorul Executiv Diaconia, Belei Igor spunea că: ”La ediția din acest an, 24 de comunități s-au alăturat demersului nostru, iar peste 700 de voluntari au fost mesageri ai bunătății pe 8 aprilie. O parte dintre produsele colectate vor fi distribuite pe parcursul acestei săptămâni către persoanele aflate în nevoie. Restul produselor vor fi stocate și vor suplini rezervele Cantinelor Sociale întregul an”.

Campania s-a încheiat, dar faptele bune necesită continuare, pentru că este lume care are nevoie de a ajutor necondiționat.

Maria-Elena Șeremet, s. Holercani