CNA și procurorii efectuează zeci de percheziții în primării și instituții publice într-un dosar de finanțare ilegală

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni ample de urmărire penală într-o cauză ce vizează suspiciuni de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. În cadrul operațiunilor efectuate astăzi, au avut loc percheziții și ridicări de documente în mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, precum și la sediul unui operator economic. Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator.

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează activitatea administratorului și a unor ingineri ai companiei ale cărei oferte ar fi fost declarate câștigătoare în proceduri de achiziții publice organizate de mai multe autorități locale pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Proiectele au fost finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul Programului național „Satul European” 2024-2028, ediția a doua.

Conform materialelor cauzei, operatorul economic ar fi executat lucrări în localități din raioanele Soroca, Edineț, Glodeni, Sîngerei, Strășeni, Șoldănești, Căușeni și Taraclia. Ancheta indică faptul că, la recepția lucrărilor, administratorul și inginerii ar fi promis și oferit bani membrilor comisiilor de recepție, inclusiv funcționari ai Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, diriginți de șantier, proiectanți și primari, pentru a nu consemna neconformitățile constatate și pentru a semna actele de recepție.

De asemenea, au fost documentate situații în care ar fi fost incluse fictiv în acte lucrări neexecutate, documente care ulterior ar fi fost prezentate spre plată instituției finanțatoare. Într-un alt episod investigat, anchetatorii au constatat că, la reabilitarea unui drum afectat de lucrările de construcție a apeductului, ar fi fost utilizate doar 84 de tone de asfalt din cele 170 necesare, iar grosimea stratului ar fi fost de aproximativ 6–8 cm, în loc de 10 cm prevăzuți în proiect și în normele tehnice.

Procurorii mai investighează și un caz în care administratorul firmei ar fi transmis 3.500 de euro unei persoane subordonate, care ar fi pretins că are influență asupra unor angajați ai Inspecției teritoriale de muncă, ai poliției și ai procuraturii, pentru a împiedica inițierea unei anchete într-un dosar privind încălcarea normelor de protecție a muncii, soldat cu vătămarea oculară a unui salariat.

Acțiunile de urmărire penală continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.