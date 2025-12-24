Incidente

CNA efectuează percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție la fostul cinematograf „GAUDEAMUS”

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 decembrie 2025
49 1 minut pentru citire

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii mun. Chișinău, desfășoară, în această dimineață, acțiuni de urmărire penală și percheziții într-un dosar ce vizează posibile încălcări ale reglementărilor urbanistice și de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”, situat în centrul capitalei.

Potrivit probelor administrate, un reprezentant al unei companii de construcții din municipiul Chișinău, alături de alte persoane responsabile de autorizarea și executarea lucrărilor, ar fi obținut acte permisive de construire, inclusiv certificatul de urbanism și autorizația de construire a unui complex multifuncțional de peste 15 nivele, fără avizul obligatoriu al Ministerului Culturii, în apropierea zonelor de protecție a monumentelor istorice. Ulterior, ar fi început lucrările fără completarea tuturor avizelor cerute de legislația în vigoare. 

Acțiunile de percheziție au loc la sediile și domiciliile persoanelor implicate, iar anchetatorii vizează identificarea tuturor persoanelor implicate și acumularea probelor necesare pentru continuarea urmăririi penale. Toate persoanele vizate urmează să fie audiate în calitate de bănuit, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și tragerea la răspundere conform legislației.

Autoritățile reamintesc că orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 decembrie 2025
49 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Încă două persoane intoxicate cu monoxid de carbon

24 decembrie 2025

Bărbat de 53 de ani, trimis în judecată pentru pornografie infantilă

23 decembrie 2025

Mărfuri introduse ilicit în țară, depistate de vameși în a doua linie de control

23 decembrie 2025

ASP avertizează: tentativele de fraudare a examenelor auto duc la anularea permisului(video)

19 decembrie 2025
Back to top button