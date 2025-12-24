CNA efectuează percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție la fostul cinematograf „GAUDEAMUS”

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii mun. Chișinău, desfășoară, în această dimineață, acțiuni de urmărire penală și percheziții într-un dosar ce vizează posibile încălcări ale reglementărilor urbanistice și de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”, situat în centrul capitalei.

Potrivit probelor administrate, un reprezentant al unei companii de construcții din municipiul Chișinău, alături de alte persoane responsabile de autorizarea și executarea lucrărilor, ar fi obținut acte permisive de construire, inclusiv certificatul de urbanism și autorizația de construire a unui complex multifuncțional de peste 15 nivele, fără avizul obligatoriu al Ministerului Culturii, în apropierea zonelor de protecție a monumentelor istorice. Ulterior, ar fi început lucrările fără completarea tuturor avizelor cerute de legislația în vigoare.

Acțiunile de percheziție au loc la sediile și domiciliile persoanelor implicate, iar anchetatorii vizează identificarea tuturor persoanelor implicate și acumularea probelor necesare pentru continuarea urmăririi penale. Toate persoanele vizate urmează să fie audiate în calitate de bănuit, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și tragerea la răspundere conform legislației.

Autoritățile reamintesc că orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.