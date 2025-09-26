CNA a ajuns la mai mulți gospodari din r. Criuleni

Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani și bunuri în scopul determinării unor persoane să își exercite drepturile electorale la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 într-un anumit mod.

Potrivit materialelor acumulate, în raionul Criuleni activează în prezent mai multe grupuri de persoane implicate anterior în coruperea masivă a alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024.

Aceste grupuri ar fi reluat activitățile ilegale, pregătind implementarea unor scheme similare și pentru scrutinul parlamentar ce urmează.

În fapt, s-a stabilit că respectivele grupuri sunt organizate și coordonate de lideri locali din orașul Criuleni și din localitățile Râșcova, Răculești, Cruglic, Boșcana, Slobozia-Dușca, Bălțata, Mărdăreuca, Mălăieștii Noi, Sagaidac, Corjova și Izbiște.

În urma investigațiilor s-a constatat că în aceste localități se conturează o schemă organizată de corupere electorală, care presupune întocmirea unor liste nominale ce conțin date personale (inclusiv adrese și numere de contact) ale unor persoane dispuse să voteze în favoarea unei anumite formațiuni politice, contra unor sume de bani.

Până la această etapă a investigațiilor, au fost identificate 9 persoane care au roluri clar delimitate în cadrul rețelei. Acestea sunt conectate la liderii grupului politic vizat și execută sarcini trasate de aceștia, în schimbul unor remunerații ilicite. La această oră se desfășoară mai multe percheziții la domiciliile, în automobilele și birourile suspecților. Până la moment, ofițerii anticorupție au ridicat mijloace financiare, carduri, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alți purtători de informații.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.