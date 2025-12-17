Clasă multifuncțională modernă pentru elevii din Drăsliceni, cu sprijin internațional și al diasporei

Peste 150 de elevi ai gimnaziului din localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni, beneficiază, începând cu acest an, de o clasă multifuncțională modernă și incluzivă, creată pentru a susține dezvoltarea creativității, imaginației, gândirii critice și a competențelor digitale.

Noul spațiu educațional le oferă copiilor, inclusiv celor cu cerințe educaționale speciale, posibilitatea de a explora domenii diverse, precum robotica, limbile străine, arta și dezvoltarea personală. Inițiativa pune accent nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci și pe formarea abilităților esențiale pentru viață – comunicarea, empatia, responsabilitatea și spiritul de inițiativă.

Clasa multifuncțională a fost renovată și amenajată cu sprijinul Guvernului Elveției și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, prin intermediul Alianței Asociațiilor de Băștinași din Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea coeziunii sociale prin participare incluzivă și cetățeni implicați”.

Proiectul a fost cofinanțat de autoritățile publice locale din Drăsliceni, dar și prin contribuțiile membrilor diasporei și ale comunității locale, demonstrând un puternic spirit de solidaritate și implicare civică.

„Dincolo de mobilierul modern și activitățile inovative, această clasă spune o poveste despre solidaritate – despre partenerii de dezvoltare, părinții, profesorii, autoritățile locale și băștinașii din țară și de peste hotare, care au decis să investească în viitorul copiilor lor”, a subliniat Elizaveta Tentiuc, președinta Asociației de băștinași „Comunitatea Dor”.