Clădirea abandonată a fostului hotel „Naţional” – risc pentru siguranţa publică

Poliţia reiterează că responsabilitatea pazei şi securizării perimetrului acestei clădiri revine autorităţilor locale şi administratorilor imobilului, conform legislaţiei în vigoare. În acest context, se solicită intervenţii immediate, coordonate şi durabile pentru eliminarea stării de pericol, protejarea vieţii şi integrităţii cetăţenilor şi restabilirea ordinii în zona centrală a capitalei.

În aceeaşi perioadă s-au înregistrat 93 de contravenţii, 8 cauze penale pentru trafic de droguri, 3 cazuri de suicid şi un caz de cădere accidentală a unei minore cu traumă gravă, toate legate de incinta sau zona adiacentă a clădirii.

În intervalul 2022-2025, poliţia a transmis 19 sesizări şi 34 de fişe de semnalare către autorităţile locale şi administratorul clădirii, solicitând măsuri de înconjurare, instalare garduri de protecţie, blocare acces etaje superioare şi avertizare publică.

Spaţiul permite accesul liber al persoanelor străine sau al minorilor, ceea ce creşte riscul de accidente, consum de alcool, infracţiuni sau alte incidente.

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.