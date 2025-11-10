Incidente

Clădirea abandonată a fostului hotel „Naţional” – risc pentru siguranţa publică

10 noiembrie 2025
Conform comunicatului oficial al Inspectoratul General al Poliției (IGP), clădirea abandonată a fostului hotel „Naţional”, situată în centrul municipiului Chișinău, reprezintă un pericol constant pentru viaţa şi integritatea cetăţenilor, în special a minorilor.

IGP a venit cu următoarele constatări:

  • Clădirea este într-o stare avansată de degradare, fiind lipsită de pază, de iluminare funcţională şi de supraveghere video. 
  • Spaţiul permite accesul liber al persoanelor străine sau al minorilor, ceea ce creşte riscul de accidente, consum de alcool, infracţiuni sau alte incidente. 
  • În intervalul 2022-2025, poliţia a transmis 19 sesizări şi 34 de fişe de semnalare către autorităţile locale şi administratorul clădirii, solicitând măsuri de înconjurare, instalare garduri de protecţie, blocare acces etaje superioare şi avertizare publică.
  • În aceeaşi perioadă s-au înregistrat 93 de contravenţii, 8 cauze penale pentru trafic de droguri, 3 cazuri de suicid şi un caz de cădere accidentală a unei minore cu traumă gravă, toate legate de incinta sau zona adiacentă a clădirii.

Poliţia reiterează că responsabilitatea pazei şi securizării perimetrului acestei clădiri revine autorităţilor locale şi administratorilor imobilului, conform legislaţiei în vigoare. În acest context, se solicită intervenţii immediate, coordonate şi durabile pentru eliminarea stării de pericol, protejarea vieţii şi integrităţii cetăţenilor şi restabilirea ordinii în zona centrală a capitalei.

