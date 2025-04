Cititorul întreabă: Cum să mă împac cu vecinul, dacă apa de la el se scurge sub casa mea?

„Un vecin are o construcție cu un perete pa hatul comun, iar de pe acoperiș apa se scurge la mine în curte. Nu este o construcție proaspătă, este una veche, cred că și la altă lume se întâmplă, poate au moștenit problema chiar de la bunei, de la părinți. Dar, cum pot să influențez vecinul să instaleze uluce și să nu permită ca toată apa de pe acoperișul lui să vină sub peretele meu? Am 77 de ani. Mă duc la primărie, mă trimit la cadastru, cei de acolo – în altă parte. Cum să fac să-mi protejez casa? Care sunt regulile?”.

Explică Maria Zugravu, juristă, Centrul de Justiție Socială ”Echitate”:

„În primul rând, se încalcă art. 46 alin. (5) din Constituția Republicii Moldova – dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți. Din cele descrise, situația se încadrează în regulile privind raporturile de vecinătate prevăzute de Codul Civil. Deși construcția este veche și vecinul actual nu este cel care a construit-o, el are obligația legală de a preveni prejudiciile asupra proprietății vecine. Pentru a soluționa problema pe cale amiabilă, fără a ajunge în instanță, recomand următorii pași:

Discuție directă cu vecinul

Persoana afectată să încerce mai întâi să discute prietenește cu vecinul și să-i explice prejudiciul cauzat (apa care se scurge și afectează curtea și casa). • Să sugereze o soluție simplă – instalarea de uluce și dirijarea apei pluviale într-un loc adecvat, conform art. 595 din Codul Civil, care prevede că acoperișul trebuie să fie construit astfel încât apa, zăpada sau gheața să cadă exclusiv pe teritoriul proprietarului. 2. Sesizarea primăriei (Comisia administrativă sau specialistul în urbanism/cadastru)

Dacă vecinul nu reacționează, persoana poate depune o cerere scrisă la primărie, în care să descrie problema și să solicite:

Verificarea conformității construcției cu regulile urbanistice și de mediu.

Implicarea Comisiei administrative pentru soluționare amiabilă.

Un proces-verbal de constatare a prejudiciului

Sesizare în adresa Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (dacă situația nu se rezolvă după cele descrise mai sus).

Dacă se constată că problema încalcă normele urbanistice sau de siguranță, agenția poate impune vecinului măsuri corective. Proprietarul afectat poate solicita o expertiză tehnică pentru a demonstra impactul scurgerii apei asupra proprietății sale. Dacă niciuna dintre aceste soluții nu funcționează, rămâne opțiunea unei acțiuni în judecată pentru obligarea vecinului să instaleze uluce. Totuși, în multe cazuri, o sesizare scrisă la primărie și o discuție clară cu vecinul rezolvă problema fără a fi necesar un proces.”

