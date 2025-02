Cititorul întreabă: Ce fel de sondaje au loc în r. Criuleni?

„În luna ianuarie, în satul nostru, o doamnă a mers cu sondaje, acorda întrebări legate de locul de muncă, de proprietăți funciare, despre numărul de membri în gospodărie. Pentru ce asemenea sondaje, dacă a fost recensământul? Nu sunt ele cumva o escrocherie? Ce se face cu datele colectate?” (locuitoare a s. Onițcani).

„Est-Curier” a identificat persoana care a aplicat chestionare statistice în s. Onițcani, în luna ianuarie 2025, după numele pe care o locuitoare intervievată l-a reținut, acesta fiind înscris pe ecusonul purtat la vedere. Dumneaei ne-a comunicat, că într-adevăr, a mers cu sondaje prin Onițcani, fiind oficial angajată la Biroul Național de Statistică (BNS), și a acordat întrebări legate de locul de muncă, proprietățile funciare și alte întrebări, ancheta forței de muncă fiind unul din cele două tipuri de chestionare. Un alt tip de sondaj pe care îl realizează este legat de cheltuielile gospodăriilor. Doamna, care se numește Alexandra Popușoi, ne-a comunicat că în prezent realizează sondaje în localitățile Onițcani, Slobozia-Dușca, Izbiște, Cruglic și Mașcăuți. Conform sarcinii, în fiecare sat are de realizat un anumit număr de chestionare, după o metodologie, care nu presupune selectarea persoanelor, ci a gospodăriilor după localizarea lor pe hartă, indicate de BNS.

Primarul satului, Igor Dodon, a confirmat, că pe data de 13 ianuarie 2025, două angajate a Biroului Național de Statistică s-au prezentat la primăria Onițcani și l-au pus la curent cu faptul că în sat va lucra o persoană autorizată și va colecta date statistice.

Cercetând subiectul, „Est-Curier” a mai găsit o persoană, locuitoare a satului, care efectuează sondaje de opinie pentru Centrul de analize și investigații sociologice, politologice și psihologice „CIVIS”, în calitate de operatoare de interviuri, și care, la fel, a confirmat că a realizat interviuri în Onițcani la tema „ce cunosc mamele despre alimentația copiilor de până la un an”, comandat de UNICEF și realizat printre mame de sugari. Despre această intervievatoare am fost informați de secretara primăriei, dna Victoria Cazac.

Am solicitat opinia Direcției pentru Statistică Criuleni, subdiviziune locală a BNS, despre cum are loc detașarea recenzorilor în localități. Cristina Soltanici, șefa direcției, ne-a comunicat că operatorii de interviuri, înainte să iasă în teritorii, sunt dotați cu legitimații de serviciu, pe care trebuie să le prezinte cetățeanului cu care interacționează. Șefa Direcției pentru statistică Criuleni confirmă, că în noiembrie 2024 a trimis câtorva primării înștiințări despre sondaje care vor avea loc în 2025. „E vorba de localitățile Criuleni, Drăsliceni, Onițcani, Slobozia Dușca, Izbiste, Cruglic, Mașcăuți, posibil și Miclești. Primăriile vor fi informate și despre persoanele care vor fi intervievatori. În r. Dubăsari va fi chestionat s. Doroțcaia. Tematica chestionarelor aplicate este diferită: producerea și vânzarea producției vegetale; păsări, animale și producția vândută; veniturile și cheltuielile micilor producători agricoli. În 2026 urmează recensământul agricol” – a spus Soltanici.

Pe pagina web a Biroului Național de Statistică găsim informația despre cercetări statistice în gospodării: Ancheta forței de muncă; Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice; Cercetarea privind activitatea micilor producători agricoli. Aceste trei cercetări formează indicatorii „Nivelului de trai al cetățenilor” la compartimentul „Societatea și condițiile de trai”.

Maria Zugravu, președinta Centrului de Justiție Socială „Echitate”, organizație care acordă ajutor juridic gratuit cetățenilor cu venituri mici, solicitată să ofere un punct de vedere vizavi de cele semnalate de cititori, spune că cetățeanul are dreptul să ceară legitimația, să afle numele și chiar să sune la organizația care realizează sondajul ca să verifice dacă persoana este autorizată să realizeze chestionare, ca să se asigure că nu are de-a face cu o escrocherie. „Încurajăm ca oamenii sa participe, fiindcă orice sondaj are beneficii pentru dezvoltarea diferitor domenii. Conform Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea datelor personale trebuie să respecte principiul consimțământului informat, adică persoanele trebuie să fie informate despre scopul colectării datelor și să își exprime acordul liber și explicit pentru participarea la sondaje. Dar, în conformitate cu principiile de confidențialitate și protecția datelor, participarea trebuie să fie voluntară, iar persoanele chestionate trebuie să fie informate despre cum vor fi utilizate acestea și ce măsuri de protecție sunt în vigoare”, spune Maria Zugravu.

Totodată, conform „Ghidului practic pentru operatorii de interviuri”, disponibil pe pagina web a Biroului Național de Statistică, de care se conduc operatorii, „Orice cetățean are dreptul a spune „nu” operatorului de interviuri” (pag. 16).

Redacția a adresat o solicitare și serviciului de presă al Inspectoratului General al Poliției, ca să aflăm dacă cetățenii au denunțat cazuri de sondaje frauduloase. Deocamdată, nu am primit răspuns, dar vom reveni, dacă poliția ne va comunica informații relevante.

S.Cernov