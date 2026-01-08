Circulație îngreunată pe traseul M-3, în raionul Cahul, din cauza ghețușului

Actualizare 16.48: Circulația pe traseul M-3, raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare, a fost deblocată. Transportul de mare tonaj își poate continua deplasarea, dar în condiții de prudență sporită.

Circulația rutieră este serios afectată pe traseul M-3, în raionul Cahul, în apropierea localității Slobozia Mare, din cauza ghețușului format pe carosabil. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, șase mijloace de transport de mare tonaj nu își pot continua deplasarea, fiind blocate pe drum.

Condițiile meteo nefavorabile au dus la îngreunarea traficului, iar riscul de accidente rutiere rămâne ridicat. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și, pe cât posibil, să evite zona afectată.

Autoritățile monitorizează situația și recomandă participanților la trafic să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum, în special în contextul temperaturilor scăzute și al precipitațiilor de iarnă.