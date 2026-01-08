Transport

Circulație îngreunată pe traseul M-3, în raionul Cahul, din cauza ghețușului

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 ianuarie 2026
20 1 minut pentru citire
Foto-credit: Politia RM

Actualizare 16.48: Circulația pe traseul M-3, raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare, a fost deblocată. Transportul de mare tonaj își poate continua deplasarea, dar în condiții de prudență sporită.

Circulația rutieră este serios afectată pe traseul M-3, în raionul Cahul, în apropierea localității Slobozia Mare, din cauza ghețușului format pe carosabil. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, șase mijloace de transport de mare tonaj nu își pot continua deplasarea, fiind blocate pe drum.

Condițiile meteo nefavorabile au dus la îngreunarea traficului, iar riscul de accidente rutiere rămâne ridicat. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și, pe cât posibil, să evite zona afectată.

Autoritățile monitorizează situația și recomandă participanților la trafic să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum, în special în contextul temperaturilor scăzute și al precipitațiilor de iarnă.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 ianuarie 2026
20 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Circulația bacului de la Molovata, afectată de ceața densă. Program restricționat pe 6 și 7 ianuarie

6 ianuarie 2026

Regim vamal neîncheiat pentru autoturisme în admitere temporară

5 ianuarie 2026

Trafic intens la PTF Giurgiulești-Galați pe sensul de ieșire din Republica Moldova

3 ianuarie 2026

Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: Poliția face apel la responsabilitate în trafic

3 ianuarie 2026
Back to top button