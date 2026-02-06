Administrația Națională a Drumurilor atenționează că circulația vehiculelor de mare tonaj pe întreaga rețea de drumuri naționale este temporar sistată.

Începând cu ora 11:30, accesul mijloacelor de transport de mare tonaj a fost sistat la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Palanca și Tudora.

După ora 12:00, restricția a fost extinsă la toate punctele de trecere a frontierei.

Poliția Republicii Moldova informează că pe mai multe trasee din țară circulația se desfășoară cu dificultate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, iar vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămân staționate pe acostament, pentru a preveni blocajele și incidentele rutiere.

Echipajele Poliției sunt prezente în teren, monitorizează traficul și intervin prompt acolo unde este necesar.

Autoritățile recomandă cetățenilor, pentru siguranță, să evite deplasările neesențiale până la ameliorarea condițiilor meteo.

