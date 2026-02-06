Est-CurierSocial

Circulația vehiculelor de mare tonaj pe întreaga rețea de drumuri naționale este temporar sistată

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 februarie 2026
12 1 minut pentru citire

Administrația Națională a Drumurilor atenționează că circulația vehiculelor de mare tonaj pe întreaga rețea de drumuri naționale este temporar sistată. 

Începând cu ora 11:30, accesul mijloacelor de transport de mare tonaj a fost sistat la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Palanca și Tudora.

După ora 12:00, restricția a fost extinsă la toate punctele de trecere a frontierei.

Poliția Republicii Moldova informează că pe mai multe trasee din țară circulația se desfășoară cu dificultate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, iar vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămân staționate pe acostament, pentru a preveni blocajele și incidentele rutiere.

Echipajele Poliției sunt prezente în teren, monitorizează traficul și intervin prompt acolo unde este necesar.

Autoritățile recomandă cetățenilor, pentru siguranță, să evite deplasările neesențiale până la ameliorarea condițiilor meteo.

Foto: Fb/Politia Republicii Moldova

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 februarie 2026
12 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

(no title)

6 februarie 2026

Un nou sprijin pentru agricultorii moldoveni: eliminarea tarifelor pentru certificatele fitosanitare la export și reexport

6 februarie 2026

Mai multă susținere pentru tinerii specialiști din domeniul culturii

6 februarie 2026

De ce se sistează zile la rând, în or. Criuleni, curentul electric, pe unele străzi. Distribuitorul a explicat motivul

5 februarie 2026
Back to top button