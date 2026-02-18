Transport

Circulația transportului de mare tonaj, suspendată temporar la nivel național

Foto: Poliția RM/Telegram

Autoritățile au instituit restricții temporare pentru transportul de mare tonaj, circulația acestui tip de vehicule fiind sistată pe întreg teritoriul țării începând cu această oră și până la ora 22:00. Măsura a fost luată pentru a permite intervenția eficientă a serviciilor specializate în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, care afectează siguranța traficului rutier.

Poliția le solicită conducătorilor auto să respecte restricțiile instituite și indicațiile agenților aflați în teren, subliniind că măsura este una temporară și are drept scop prevenirea incidentelor și menținerea circulației în condiții de siguranță.

