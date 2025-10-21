Circulația rutieră va fi suspendată lângă Ivancea

În această seară, 21 octombrie 2025, începând cu ora 21:00, pe o porțiune a traseului din apropiere localității Ivancea, raionul Orhei, circulația rutieră va fi temporar suspendată, pentru scurt timp, din ambele sensuri de deplasare, informează Poliția Națională.
Măsura este necesară pentru efectuarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate în urma unui accident rutier produs anterior, soldat cu decesul unui pieton.
Poliția mizeazǎ pe înțelegere şi cooperare din partea conducătorilor auto pe durata restricțiilor temporare din trafic.