Circulația rutieră va fi suspendată lângă Ivancea

Măsura este necesară pentru efectuarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate în urma unui accident rutier produs anterior, soldat cu decesul unui pieton.

În această seară, 21 octombrie 2025, începând cu ora 21:00 , pe o porțiune a traseului din apropiere localității Ivancea, raionul Orhei, circulația rutieră va fi temporar suspendată, pentru scurt timp, din ambele sensuri de deplasare, informează Poliția Națională.

