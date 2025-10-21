Poliţie

Circulația rutieră va fi suspendată lângă Ivancea

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 21 octombrie 2025
2 Mai puțin de un minut
În această seară, 21 octombrie 2025, începând cu ora 21:00, pe o porțiune a traseului din apropiere localității Ivancea, raionul Orhei, circulația rutieră va fi temporar suspendată, pentru scurt timp, din ambele sensuri de deplasare, informează Poliția Națională.
Măsura este necesară pentru efectuarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate în urma unui accident rutier produs anterior, soldat cu decesul unui pieton.
Poliția mizeazǎ pe înțelegere şi cooperare din partea conducătorilor auto pe durata restricțiilor temporare din trafic.
Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 21 octombrie 2025
2 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Ia în considerație și asta dacă te-ai pornit la Chișinău

2 octombrie 2025

Avocata va avea nevoie de avocați

1 octombrie 2025

Rezultatul perchezițiilor din 22 septembrie:dosarul vizează 111 persoane

22 septembrie 2025

„Tabachera” a ajuns la 12 persoane

18 septembrie 2025
Back to top button