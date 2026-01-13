Circulația bacului pe Nistru, suspendată din cauza gerului puternic

Circulația bacului peste Nistru va fi suspendată începând de marți, 14 ianuarie 2026, ca urmare a condițiilor meteorologice extreme din ultimele zile. Autoritățile anunță că stratul de gheață format pe râu a devenit prea gros, făcând imposibilă desfășurarea transportului fluvial în condiții de siguranță.

Potrivit Î.S. „Bacul Molovata”, decizia a fost luată pentru prevenirea oricăror riscuri la adresa pasagerilor și a personalului de exploatare. Suspendarea va fi menținută până la îmbunătățirea condițiilor meteo și până când starea gheții va permite reluarea traficului în deplină siguranță.

Călătorii sunt sfătuiți să utilizeze rute alternative și să urmărească anunțurile oficiale pentru informații actualizate privind reluarea circulației bacului. Reprezentanții serviciului de transport precizează că activitatea va fi reluată imediat ce situația o va permite.