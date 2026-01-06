Transport

Circulația bacului de la Molovata, afectată de ceața densă. Program restricționat pe 6 și 7 ianuarie

Foto-credit: Bac Molovata//Facebook

Circulația bacului plutitor de pe ruta Molovata – Molovata Nouă este afectată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Administrația I.S. „Bacul Molovata” anunță că ceața densă impune restricții de circulație, măsura fiind luată pentru siguranța pasagerilor și a echipajului.

Astfel, astăzi, 6 ianuarie 2026, bacul va circula doar la următoarele ore:

  • 17:00 – Molovata Nouă
  • 18:00 – Molovata
  • 19:00 – Molovata Nouă
  • 20:00 – Molovata

De asemenea, mâine dimineață, 7 ianuarie 2026, sunt programate doar două curse:

  • 07:15 – Molovata Nouă
  • 08:00 – Molovata

Autoritățile recomandă cetățenilor să ia în calcul rute alternative sau căi ocolitoare până la reluarea activității bacului în regim normal. Reprezentanții I.S. „Bacul Molovata” precizează că traficul va fi reluat imediat ce condițiile meteo vor permite desfășurarea curselor în deplină siguranță.

Pasagerii sunt rugați să urmărească anunțurile oficiale și să distribuie informația pentru a asigura o informare cât mai largă a celor interesați.

