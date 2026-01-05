Circa 40 t de material antiderapant au fost utilizate de SA „Drumuri Criuleni” pentru traseele de care este responsabilă

Angajații SA „Drumuri-Criuleni” au acționat pentru prevenirea formării ghețușului odată cu căderea lapoviței, pe data de 4 ianuarie 2026, ora 14.00. După cum ne-a informat directorul interimar al întreprinderii, în intervalul 4 ianuarie ora 14.00 -5 ianuarie, ora 13.00, sectoare de drum problematice în raioanele Criuleni și Dubăsari nu s-au atestat.

„Începând cu ora 14.00 din data de 4 ianuarie, pe trasee au lucrat 4 utilaje. Cred că 40 t de nisip au fost împrăștiate, am inspectat traseele. Sunt anumite sectoare de drum cu o altitudine mai înaltă, cum ar fi drumul G-68, dar la moment nu sunt drumuri problematice”, ne-a asigurat dl Grădinaru.

