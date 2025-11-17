Cultural

Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 noiembrie 2025
17 1 minut pentru citire

 La  trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din întreaga țară au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale.

Doar în anul 2025, peste 5.000 de tineri au avut acces la  vouchere culturale, comunică Ministerul Culturii din  Republica Moldova.

Majoritatea tinerilor au utilizat voucherele pentru achiziționarea de cărți, acestea reprezentând, în medie, peste 70% din totalul achizițiilor. Spectacolele s-au situat pe locul al doilea, urmate de  cinematograf și concerte.

Potrivit librăriilor și distribuitorilor, în topul preferințelor de lectură au fost manualele școlare, urmate de literatura pentru adolescenți, în special din categoria fantasy. S-a remarcat, de asemenea, un interes crescut pentru literatura contemporană, precum și pentru cărțile de dezvoltare personală.

Recent Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Programului Național „Voucher Cultural”, vizând extinderea accesului la resurse culturale.

Printre noutăți se numără introducerea voucherului cultural electronic, dar și lansarea platformelor și aplicațiilor mobile dedicate.

Voucherul cultural este un bilet digital nerambursabil, în valoare de 1.000 de lei, acordat tinerilor care au 18 ani și dețin o semnătură digitală, care poate fi utilizat pentru achiziționarea de cărți, bilete la teatru, concerte și filme, pe o perioadă de un an de la activare.

Gestionarea se realizează exclusiv online, prin intermediul platformelor iTicket, Mticket, Afisha și al librăriilor partenere: Librarius, Aalto.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 noiembrie 2025
17 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Festivalul de la Ratuș – „Plec feciorii la armată”, ediția IV, în imagini (galerie foto)

10 noiembrie 2025

„VinOpera – itinerar cultural” ajută să bată „inima comunităților” din r. Anenii Noi

10 noiembrie 2025

„Toamna de Aur” la Criuleni 2025

24 octombrie 2025

Jubiliarii de aur ai Hîrtopului Mare (foto)

14 octombrie 2025
Back to top button