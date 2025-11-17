Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului

La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din întreaga țară au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale.

Doar în anul 2025, peste 5.000 de tineri au avut acces la vouchere culturale, comunică Ministerul Culturii din Republica Moldova.

Majoritatea tinerilor au utilizat voucherele pentru achiziționarea de cărți, acestea reprezentând, în medie, peste 70% din totalul achizițiilor. Spectacolele s-au situat pe locul al doilea, urmate de cinematograf și concerte.

Potrivit librăriilor și distribuitorilor, în topul preferințelor de lectură au fost manualele școlare, urmate de literatura pentru adolescenți, în special din categoria fantasy. S-a remarcat, de asemenea, un interes crescut pentru literatura contemporană, precum și pentru cărțile de dezvoltare personală.

Recent Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Programului Național „Voucher Cultural”, vizând extinderea accesului la resurse culturale.

Printre noutăți se numără introducerea voucherului cultural electronic, dar și lansarea platformelor și aplicațiilor mobile dedicate.

Voucherul cultural este un bilet digital nerambursabil, în valoare de 1.000 de lei, acordat tinerilor care au 18 ani și dețin o semnătură digitală, care poate fi utilizat pentru achiziționarea de cărți, bilete la teatru, concerte și filme, pe o perioadă de un an de la activare.

Gestionarea se realizează exclusiv online, prin intermediul platformelor iTicket, Mticket, Afisha și al librăriilor partenere: Librarius, Aalto.