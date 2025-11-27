Ciocolată reținută la frontieră: ANSA sancționează nerespectarea termenelor legale de valabilitate

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) transmite un nou avertisment ferm operatorilor economici implicați în importul produselor alimentare, subliniind obligativitatea respectării prevederilor legale privind termenul de valabilitate. Instituția atrage atenția că nerespectarea legislației în vigoare pune în pericol sănătatea consumatorilor și poate genera sancțiuni severe.

ANSA anunță reținerea la frontieră a unui lot de 4680 de bucăți de ciocolată cu termenul de valabilitate expirat pe 26.12.2025, lot care nu respecta cerințele prevăzute de Legea 306/2018, art. 21, pct. (3). Conform acesteia, este interzis importul produselor alimentare dacă termenul de valabilitate rămas este mai mic de:

1/2 din termen, pentru produsele cu valabilitate de până la 90 de zile inclusiv;

60 de zile, pentru produsele cu valabilitate între 90 și 180 de zile inclusiv;

1/3 din termen, pentru produsele cu valabilitate mai mare de 180 de zile.

În urma verificărilor, inspectorii au constatat că lotul verificat nu se încadra în limitele legale, încălcând astfel cerințele minime obligatorii pentru import.

ANSA subliniază că aceste reguli sunt esențiale pentru a garanta un timp suficient pentru controlul calității, distribuție și consum în siguranță, prevenind introducerea pe piață a produselor expirate sau cu risc ridicat de expirare.

Instituția solicită operatorilor economici să dea dovadă de maximă responsabilitate și să:

verifice atent documentele și termenele de valabilitate ale fiecărui lot importat;

se asigure că produsele respectă limita minimă de valabilitate rămasă, înainte de inițierea procedurilor de import;

implementeze sisteme eficiente de trasabilitate și management al stocurilor pentru prevenirea neconformităților.

ANSA anunță intensificarea controalelor atât la punctele de frontieră, cât și pe piața internă, menționând că nerespectarea legislației va atrage sancțiuni drastice, inclusiv amenzi și retrageri din comerț.