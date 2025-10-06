FinanțeUncategorized

Cine cumpără valori mobiliare de stat (VMS)?

Ministerul Finanțelor încurajează cetățenii să se înregistreze pe platforma evms.md, care oferă acces direct la oportunități de investiții sigure, posibilitatea de a procura VMS fără intermediari și tranzacționare fără comisioane

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 octombrie 2025
0 1 minut pentru citire

Pentru trimestrul IV 2025 subscrierile vor avea loc în următoarele intervale:

  • 6 – 15 octombrie;
  • 3 – 12 noiembrie;
  • 1 – 10 decembrie.

În această rundă, investitorii vor putea opta pentru obligațiuni cu maturități de 2, 3 sau 4 ani, în funcție de obiectivele lor financiare. 
Valorile mobiliare de stat în sumă de 50.000.000 (cincizeci milioane) lei vor fi plasate prin intermediul platformei electronice” Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova” în perioada de subscriere 6 octombrie – 15 octombrie 2025

VMS prin subscriere 06.10.2025-15.10.2025

Cine a cumpărat VMS  pe parcursul a IX emisii?

Analiza evoluției emisiunilor de valori mobiliare de stat (VMS) și profilul investitorilor în perioada septembrie 2024 – august 2025, căcută de Ministerul Finanțelor denotă o creștere a interesului pentru astfel de investiții.

 Cea mai mare cerere a fost înregistrată în decembrie 2024 și a depășit de trei ori  oferta. Atunci au fost plasate investiții de peste 151 milioane lei.

Cele mai multe tranzacții au avut loc, însă, în luna martie 2025, când 1.145 investitori au făcut  1.700 achiziții de VMS.

Profilul investitorului tipic : Vârsta medie – 42 de ani, predominanța categoriei 36–45 ani, preferință pentru maturități pe 1 și 2 ani, preponderent din mediul urban, în special la Chișinău.

Investitorii fideli, care revin constant la subscrieri, generează aproape 80% din volumul total investit.

Potrivit Ministerului Finanțelor, cel mai tânăr investitor are 18 ani, iar cel mai în etate – 84 de ani și a subscris 200 mii lei în VMS.

Platforma a fost lansată la sfârșitul lunii iulie 2024, iar prima subscriere prin intermediul acesteia a avut loc în septembrie 2024.

Până în prezent, au fost desfășurate 9 emisiuni de VMS, investițiile atingând un volum de aproximativ 653 milioane de lei, prin 6419 tranzacții realizate de 2309 investitori.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 octombrie 2025
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Forumul Global privind Turismul Medical se desfășoară în premieră la Chișinău

25 septembrie 2025

60 de zile fără „MeriȘor”?

24 septembrie 2025

490 voturi pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

10 septembrie 2025

25 preparate noi în Nomenclatorul de stat al medicamentelor

23 august 2025
Back to top button